Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), implicado en la muerte de Joshua Fernández, aseguró este lunes al salir de la audiencia que se le sigue por el caso, junto a otros acusados, que tiene mucho tiempo ejecutando actividades delictivas con Wesly Carmona, alias "El Dotolcito", incluida por la que están en juicio ahora.

Wesly Carmona, alias "El Dotolcito" y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito) son procesados por la muerte del joven de 19 años el pasado 19 de abril del 2023 en el parqueo de Kiss Bar durante un asalto al salir de la discoteca, ubicada en la José Amado Soler, del Distrito Nacional.

"Chiquito" hizo las declaraciones a raíz de que el "El Dotolcito" reiterara su inocencia ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, manifestando que es no puede ser líder de una banda criminal como lo quiere "pintar" el Ministerio Público porque no tenía necesidad de robar.

"Yo apenas cumplí 19 años y mírenlos a ellos dos. En la cabeza de quién cabe que yo soy jefe de banda. No puedo ser tan idiota de involucrarme en un robo en un lugar donde estaba trabajando (Kiss Bar), cuando mi papá (Vincent Carmona Arias, conocido como Dotol Nastra), me da todo y yo me gano más en una noche", dijo El Dotolcito.

Al salir de la sala, Chiquito dijo a la prensa, "todo el mundo está consciente de lo que está pasando detrás de cámaras, yo estoy claro de lo que hicimos Luis Brito Troncoso y yo, que fue un robo, no nos pueden acusar de una muerte".

Además, señaló que si hubiese tenido conocimiento de ese homicidio, no se hubiese entregado y se queda prófugo. El imputado también subrayó que el "Dotol Nastra" le ofreció un millón de pesos para que se declarara culpable y desvinculara del hecho a su hijo (El Dotolcito).

"El último robo que realizamos juntos fue a su mejor amigo, Jiménez, que se le quitó un millón de pesos. Él no puede venir de que él es el más santo, porque él estaba consciente de todo y no es el primer robo que realizamos juntos", indicó de Jesús Pérez Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/22/acb154c5-6d7c-449c-a814-9517160bcab7.jpg "Luisito" y "Chiquito" señalan como autor del hecho a Wesly Carmona (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Los dos culpan al Dotolcito

Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio en la audiencia, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito) corroboraron la teoría fáctica del Ministerio Público que señala como autor del hecho a Wesly Carmona y que afirma que éste fue quien introdujo el arma de fuego a la discoteca, porque era una persona conocida y la seguridad no lo requisaba.

También dijeron que el taxista Danil Ramírez Santana está implicado en este robo que culminó con la muerte de Joshua Fernández y otros más que habían realizado anteriormente.

¿Dónde están los vídeos?

Pérez Mejía y Brito Troncoso expresaron que donde ocurrió el hecho, en las afuera de la discoteca, había cámaras de seguridad y aseguraron que el Ministerio Público está ocultando esta evidencia, ya que inculparía a los que trabajaban como seguridad del centro nocturno.

"Ahí se tiraron más de cinco tiros, lanzamos uno para arriba, nunca le tiramos a nadie directamente. Eso fue la seguridad de Kiss Bar", dijo Luis Brito Troncoso (Luisito).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/22/5166b2de-22fd-4a38-b800-c85778f6eb1d.jpg Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) mientras declaraba en la audiencia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

"Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada"

El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que Wesly Carmona, alias "El Dotolcito", sea condenado a 30 años de prisión y Luis Brito Troncoso (Luisito) y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) a 40 por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández el pasado 19 de abril del 2023 en la discoteca Kiss Bar.

Magalys Sánchez, representante del de Ministerio Público (MP), aseguró que, aunque la defensa de los imputados alegue que Wesly Carmona, alias " El Dotolcito", no tuvo participación en el acto, su influencia fue "transcendental" en el desarrollo del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.

"Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada y hoy Joshua estuviera vivo. A él le permitían entrar a la discoteca sin revisarlo, según explicó uno de los imputados al ser interrogado, incluso no era requisado aún si portaba armas de fuego", destacó Sánchez.

Dijo, además, que él fue quien llamó al taxista y organizó todo. " Él fue la cabecilla de esta trama", subrayó la representante del MP.

Agregó que "si Wesly Carmona no hubiese llamado a Luisito, mientras éste estaba durmiendo con su esposa y éste a Alison, cuando la discoteca estaba cerrando, Joshua estuviese vivo".

A Chiquito y a Luisito se le imputa violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16, de ponerte y tenencia de armas.

A El Doctorcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.

La defensa de Joshua Fernández se adhirió a la condena solicitada por el Ministerio Público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/22/9cbca2c3-3818-4811-ab17-1c3a78139d7b.jpg Al Dotolcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATERO)

RD$10 millones y 50 salario mínimos Los abogados de la familia de Joshua Fernández solicitaron ante al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el acusado Wesley Carmona "El Doctorcito" pague una indemnización de RD$10 millones y a Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) el pago de 50 salarios mínimos cada uno a favor de la madre de la víctima, Bertina Decena. Los abogados Sergio Maldonado y Jean Cristofer Pérez hicieron está petición bajo el alegato de que Joshua Fernández sustentaba gran parte de los gastos económicos del hogar. "La pérdida de un ser querido no tiene precio, sin embargo, se ha presentado a través de informes psicológicos el profundo dolor y el daño que ha sufrido esta madre tras la pérdida de su hijo. A esto se suma que cinco meses antes del asesinato de Joshua, su pareja y padre (de Joshua) había fallecido", destacó Pérez.

El luicio sigue

El tribunal procedió a escuchar a los imputados y, por lo avanzado de la hora, recesó la audiencia para mañana lunes a las 2:00 de la tarde.