Defensa de 'el Dotolcito' rechaza el pago de indemnización a familia de Joshua Fernández

Este martes comenzaron las presentaciones de argumentos y conclusiones de las defensa de los imputados por la muerte de Joshua Fernández.

El primer turno correspondió a la defensa de Wesly Dicent Carmona "el Dotolcito", que solicitó a Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la absolución, al indicar que el joven de 18 años no tuvo nada que ver con el atraco y homicidio de Joshua Fernández. En tal sentido, pidió el cese de la prisión preventiva en su contra y desde luego, rechazó el pago de indemnización a la familia del fallecido.

Argumentaron que ninguna de las pruebas presentadas por el Ministerio Público comprometen penalmente al imputado. En cambio consideraron que lo único que se puede inferir es que 'el Dotolcito' invitó a compartir a conocidos del barrio (Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito) a la discoteca Kiss Bar y que luego tenían planes de ir a otro centro de diversión.

Sobre la acusación de robo, indicaron que a su defendido no se le incautó ningún artículo sustraído, que tampoco se probó que actuaba como organizador de atracos o "santero".

A su vez indicaron que los elementos probatorios del Ministerio Público no demuestran la tipificación de porte ilegal de armas.

Además, la defensa de Carmona señaló que su defendido no es un coautor de la muerte y el atraco que se produjo la noche del 19 de abril de 2023, puesto que éste no tenía control de la situación. "Quien se detuvo fue el taxista y él no portaba ni facilitó armas", argumentaron.

Rechaza declaraciones de "Luisito" y "Chiquito"

Sobre las declaraciones de "Luisito" y "Chiquito", quienes confesaron ayer que 'el Dotolcito' cometía robos con ellos, los abogados indicaron que los imputados tienen derecho a mentir y hasta quedarse callados, por lo que sostuvieron que esas declaraciones deben ser examinadas y comprobada para que puedan tener valor en el presente proceso judicial