Francelys Furcal: el "Plan de Escape" tras matar a su jefe chino

Francelys Furcal, una dominicana de 29 años, fue protagonista en abril de 2022 de unos hechos que le obligarían a huir de la justicia nacional, en un viaje que le llevó a atravesar siete países hasta que finalmente, el 6 de mayo de 2024, regresó a República Dominicana, extraditada desde España, para ser juzgada por la muerte de su jefe, un comerciante chino.

Tal y como relata la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el jueves, 21 de abril, hacia las 4:15 horas de la tarde, dentro de la Comercial Z & C, en la avenida Duarte, cerca de la esquina Nicolás Ovando, Furcal trabajaba como cajera en ese negocio.

Su jefe, Zongxin Chen, ciudadano de origen chino de 34 años, le lanzó un objeto a Francelys, quien como respuesta, tal y como se aprecia en las grabaciones de seguridad, empuñó un cuchillo de 12 pulgadas de filo y apuñaló al hombre en el abdomen, hiriéndolo de muerte.

Para cuando las autoridades llegaron y emitieron la orden de arresto, Furcal ya había huido, fuga que duraría casi 2 años y le llevaría a recorrer 6 países, hasta que llegó extraditada a República Dominicana, séptima y última parada.

El primer paso para evadir la justicia dominicana fue adueñarse de un pasaporte fraudulento a nombre de Denny María Rodríguez Hierro, que usó para huir desde Punta Cana hasta Medellín, Colombia, el 22 de mayo de 2022.

Colombia sólo fue un lugar de paso, pues nada más al llegar, Furcal hizo transbordo en otro avión hasta Brasil, donde se quedaría por 3 meses.

Por miedo a que la localizaran las autoridades en el país, la acusada, que ahora se hacía llamar Denny María, comenzó el segundo paso de su plan: llegar a España.

Como todavía su caso era reciente, decidió volver a cambiar de identidad, pues pasó de ser dominicana a colombiana con el nombre de Rina Vásquez Sarabia.

Como explica la medida de coerción, Furcal burló los sistemas migratorios y voló desde Sao Paulo, Brasil, hasta Qatar, Emiratos Árabes Unidos, para, nada más aterrizar, viajar hasta Francia, desde donde podía cruzar a España y reunirse con su pareja sentimental, Robert Alexander Camilo Marcelino.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/10/francelys.jpg Documento de la Policía Nacional donde muestran los cambios de imagen que realizó Francelys.

Desde que en abril de 2022 ocurrieron los hechos, Furcal ya se había convertido en la fugitiva más buscada del país por el homicidio a su jefe, Chen Zongxin. Tras el complejo y costoso periplo, la acusada fue finalmente detenida en agosto de 2023 en Madrid, España, después de haberse escondido en Colombia, Brasil y Francia con documentaciones falsas.

Presente ante la Audiencia Nacional de España, la acusada declaró que: "Si llego a una cárcel dominicana me van a matar". Para evitar la vuelta a RD, solicitó asilo en España, pues justificaba sus actos con que recibía "muchos maltratos" y que "no podía dejarlo (el trabajo), porque tenía que hacerse cargo de sus hijos".

Furcal se presentó en España como una persona que no es una delincuente, mientras por el otro lado expresó su miedo a sufrir la "Ley del Talión", o comúnmente conocida como "ojo por ojo, diente por diente".

Extradición

El 24 de enero, la Audiencia Nacional española autorizó la extradición a República Dominicana de Francelys María Furcal, descartando que haya circunstancias que demuestren que su vida estará en peligro si se procede a la entrega.

Para los magistrados, sin embargo, el solo hecho de que ella manifestara temores para su integridad no bastaba para entender la concurrencia de un motivo para denegar la extradición al país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/06/llega-al-pais-francelys-furcal-la-mujer-que-ultimo-chino-.jpg Momento en el que Francelys María Furcal llega a RD desde Españ (FUENTE EXTERNA)

En este contexto, el tribunal indicó que la reclamación se había solicitado por un delito común, no se advierte motivación espuria, el delito no ha prescrito, no concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales dominicanas atendiendo al principio de territorialidad al haberse cometido los delitos en ese país.

Llegada a RD

El 6 de mayo de 2024, se ejecutó la orden judicial de arresto contra Furcal, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de que el ministerio público, en colaboración con las autoridades españolas, acogiera la solicitud de extradición.

