La mujer que mató a su jefe chino, viajó ilegalmente por 6 países y que alega defensa propia

Los últimos dos años de Francelys Furcal han sido de película de espías. Hay muchas incógnitas sobre su caso. ¿De dónde sacó el dinero para su vuelta al mundo? ¿Quién le consiguió sus identidades falsas? Ahora, dictan tres meses de prisión preventiva para la acusada de quitarle la vida a su empleador. Francelys dice que teme por su vida, por lo que su defensa pidió la libertad condicional.

Francelys Furcal, de 29 años, mató a su empleador chino el 21 de abril de 2022. Hacia las 4:15 de la tarde, en el Comercial Z & C de la avenida Duarte, propinó a Zongxin Chen una puñalada en el abdomen. ¿El arma? Un cuchillo de 12 pulgadas que cogió de debajo del mostrador tras recibir una patada de su jefe.

Su peculiar vuelta al mundo

Dos meses después del hecho que cambió su vida, Francelys Furcal se adueñó de un pasaporte fraudulento, bajo el nombre de Denny María Rodríguez, y huyó hacia Medellín, Colombia.

Ese fue su primer destino. Sin embargo, no se detuvo allí. Furcal tomó otro avión y se dirigió a su segunda parada: Brasil. Allí se quedó tres meses. Pero un fugitivo no debe quedarse en un mismo sitio mucho tiempo. Eso no ocurre en las películas de espías. Es por esto que la trama dio otro giro interesante. Furcal se pintó el pelo de rojo y volvió a cambiar de identidad. Ya no era dominicana, pasó a ser colombiana y a llamarse Rina Vásquez Sarabia.

Con este cambio de nombre y apariencia, se vio preparada para dar el siguiente paso: el camino a España. La fugitiva burló los sistemas migratorios y voló desde Sao Paulo hasta Qatar. Luego pasó por Emiratos Árabes Unidos para finalmente aterrizar en Francia. Desde allí podía cruzar a España para reunirse con su pareja sentimental, Robert Alexander Camilo Marcelino.

De acuerdo con lo que estableció el abogado de la imputada, Thomas Castro, el expediente intenta recrear la forma en la que la imputada evadió la justicia.

En este indicó que Camilo Marcelino, la madre y el hermano de este la ayudaron a salir del país, sin embargo, no levanta cargos contra ninguno.

Asimismo, explicó que mientras Furcal estuvo en el país él la contacto para brindarle su servicio como asesor legal y que a través de él pudiera entregarse a la justicia, sin embargo, la joven huyó.

La fugitiva más buscada

Furcal ya se había convertido en la fugitiva más buscada del país por el homicidio de su jefe. Gracias a una investigación de las autoridades dominicanas en colaboración con las españolas, la fugitiva fue localizada en España. En agosto de 2023 fue detenida en Madrid.

La aventura de Furcal con diversas identidades se había acabado. Ahora solo le quedaba luchar en los tribunales. Ante la Audiencia Nacional de España, la acusada declaró que “si llego a una cárcel dominicana me van a matar”. Solicitó asilo a España, pero no se lo concedieron.

La extradición

Fue el 24 de enero cuando la Audiencia Nacional española autorizó la extradición de Francelys María Furcal a República Dominicana. El 6 de mayo de 2024, se ejecutó la orden judicial y la fugitiva llegó al país tras dos años de una travesía de película.

La actualidad del caso

La mañana de ayer, tras haberse dictado tres meses de prisión preventiva a Francelys Furcal, su hermano y su abogado reafirman el temor de que algo le pase en prisión. “En este país por la plata baila el mono”, manifestó Leónidas Furcal, hermano de la acusada. Además, contó que vio a su hermana tras finalizar la audiencia y que ella se encuentra “preocupada” por su vida.

Su abogado, Thomas Castro, indicó que apelarán la medida, ya que para esta parte del proceso no debía tomarse en cuenta la "gravedad del hecho". Castro reiteró el temor de la implicada de que su vida corra algún riesgo en prisión.

"“Ella alegó que su vida corría peligro. Dijo que desde que ocurrió el hecho le entraban muchas llamadas amenazantes, de teléfonos que ella no conocía. También que cerca de su casa algunos vehículos que pasaban de manera sospechosa”" Thomas Castro abogado de Furcal y tío de su pareja “

El defensor comentó que a Furcal “le vendieron la idea los chinos tenían mucho poder político y económico”, por lo que, si era arrestada, podrían atentar contra su vida dentro de prisión, lo que la llevó a marcharse del país.

“Lo normal es que a una gente que le pasa una situación como esa quede afectada psicológicamente y tenga delirio de persecución, pero también es posible que sea verdad, que ella haya percibido la posibilidad de que trataran de dañarla”.

Medida de coerción

El abogado explicó que uno de los motivos por los que el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó la medida de coerción más gravosa, era porque ya que existía riesgo de fuga, por los antecedentes de la imputada.

Por esto, la imputada deberá cumplir tres meses en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres. Decisión que será apelada por su defensor.

¿Fue en defensa propia?

Luis Alcántara, otro miembro de la defensa, aseguró que el crimen había sido en defensa propia. “Las circunstancias la llevaron a cometer ese hecho, un hecho que realmente fue involuntario”, expresó.

Las leyes dominicanas establecen qué acciones se pueden determinar cómo defensa propia. Uno de los aspectos que hay que ver a la hora de demostrarlo es la “proporcionalidad racional entre agresor y agredido”. Un ejemplo: si alguien es atacado con golpes, no puede reaccionar con un revólver, pero si el agresor es un boxeador, sí puede hacerlo, de acuerdo con artículo de Carlos Felipe Law Fiem.

Todo se basa en la proporcionalidad. En el caso de Francelys Furcal, el empleador chino la atacó con una patada y luego se apartó. Ella reaccionó tomando un cuchillo y propinándole una puñalada en el abdomen.