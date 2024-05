Juzgado de primera instancia declara inadmisible demanda contra Rafael Paz

La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró inadmisible la demanda de la empresa Ode Social Media en contra del excandidato a Diputado por el Distrito Nacional Rafael Paz.

La empresa, representada por la señora Odeida Polanco Rosario, había acusado a Paz por trabajo realizado y no pagado tras ser contratada para manejar sus redes sociales durante la campaña política anterior, sin embargo, en primera instancia fue declarado improcedente el escrito de reformulación de la acusación penal privada y el escrito de remisión de pruebas incoadas en el mes de abril contra el dirigente político de la Fuerza del Pueblo.

En la decisión contenida en la resolución judicial 042-2024-SRES-00030, el juez Franny Manuel González Castillo acogió el medio de inadmisión incoado por la defensa de Paz, además, eximió a las partes del pago de las costas penales y civiles incidentales.

Con la decisión del magistrado, queda sin efecto legales, jurídicos y de derecho el juicio de fondo que había sido fijado contra Paz para el 22 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Reacción de Paz

Tras recibir la sentencia, el político dijo que se había hecho justicia en este caso, al indicar que la acusación de Ode Social Media era "falsa, sin sustento, viciada y con el único objetivo de dañar nuestro buen nombre y honor personal con propósitos claramente políticos y electorales."

En su cuenta en la red social X, antigua Twitter, Paz compartió extractos de la resolución judicial.

Después de 5 años de difamaciones e intentos de linchamiento digital por parte de @OdeComunica finalmente un tribunal de justicia dejó claro lo que siempre hemos dicho: esta era una acusación falsa, sin sustento, viciada y con el único objetivo de dañar... pic.twitter.com/HNWccKJpy0 — Rafa Paz (@rafaelpazRD) May 16, 2024

"No todos los políticos somos iguales. No todos nos doblamos ante los chantajes. No todos sucumbimos ante las malas artes. No todos tenemos un alma temerosa o nos falta carácter", indicó.