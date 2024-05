El caso judicial contra la diputada Rosa Amalia Pilarte está llegando a su fase final. Se espera que el próximo lunes concluyan los alegatos, tras lo cual los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitirán una sentencia.

Durante la presentación de su defensa este viernes, la diputada rompió en llanto al asegurar que no tiene vinculación con las acusaciones en su contra por lavado de activos y narcotráfico, argumentando que todo lo que posee lo ha adquirido de manera legal.

"Nosotros nos cuestionamos qué es lo que tan grande hemos hecho para ser la familia más desacreditada del país. Trabajar, solamente trabajar", dijo.

Expresó que desde que las autoridades del Ministerio Público allanaron su vivienda en la provincia de La Vega, su hogar ha estado sumido en la desgracia debido a la apertura de un caso contra ella y su familia.

"A raíz de ese día comenzó el calvario, la tragedia y la desgracia en mi hogar", declaró entre llantos.

Agregó que la prensa nacional "asedia" a ella y a su familia con las informaciones que el órgano acusador aporta, las cuales calificó como "falsas". Además, dijo que se sienten perseguidos por los fiscales de La Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/72dda32a-caa8-4b2c-9a03-ae1b676105f5.jpg Rosa Amalia Pilarte. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Asegura que su familia es "seria" y que jamás imaginó que estaría sentada en el banquillo de los acusados, ya que siempre se ha "sacrificado" por dar lo mejor de sí de forma honesta.

"Y cómo me pagan es un descrédito desmoralizador. ¿Cuál es el afán de decir que estoy en el narcotráfico si yo no sé de nada, no conozco nada? ¿Hasta cuándo van a seguir con este montaje? ¿Hasta cuándo? Nosotros lo que hemos hecho es dar el todo por el todo para mantenernos de pie y poder sacar a la familia adelante", expresó.

Afirmó que sus riquezas han sido gracias al esfuerzo y trabajo realizado "de manera legal". Al tiempo que agradeció a Dios por lo bien que le ha ido a ella y a su familia en los negocios, dijo que hizo una cuenta en común con su esposo y también acusado, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), con la cual movieron cientos de millones de pesos.

Sostuvo que trabajaban sin descanso en el negocio de la agricultura y que para ellos no había fines de semana ni días feriados para dejar a un lado las labores.

MP solicita 10 años de prisión para la diputada

En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una condena de 10 años de prisión para la diputada Rosa Amalia Pilarte.

Los representantes del órgano acusador pidieron que la prisión sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Además, solicitaron que la imputada pague como multa 400 salarios mínimos y que le sean decomisados todos sus bienes a favor del Estado dominicano.

Abogados dicen fue "muy bonito" el discurso del MP

Ante el pedimento del Ministerio Público, los abogados de la diputada consideran que el discurso fue "muy bonito", sin embargo, carece de fundamentos para que dicha condena solicitada sea aprobada.

De acuerdo con el abogado Luis Félix, los fiscales no han podido demostrar que el patrimonio de Pilarte proviene de lavado de activos.

"Tener dinero no es un ilícito y es el Ministerio Público que tiene que probar que el dinero viene de un ilícito, yo no tengo que probar de dónde viene mi dinero y esa es la base de la acusación del Ministerio Público que ella no ganó siendo por su cuenta, ahora, dime, ¿de qué ilícito penal ella lo sacó para tú condenarla o para tú sancionarla? No hay posibilidades", puntualizó.

Mientras que Amado Gómez, quien también representa a Rosa Amalia, aseguró que en la próxima audiencia demostrarán que el Ministerio Público no ha demostrado con certeza sus acusaciones.

Se espera que el lunes, a las 10:00 de la mañana, se concluyan los alegatos de las partes en el juicio de fondo, para luego los jueces dictar su sentencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/24/e726cbf3-7fe4-4e57-a36f-3ca69e17faa6.jpg Representantes de la parte del caso junto a los jueces. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Rectificación de los fiscales

Durante el juicio de fondo contra la diputada Pilarte, los representantes del Ministerio Público rectificaron los elementos de prueba y aseguraron que ella declaró un patrimonio falso ante la Superintendencia de Bancos.

Los fiscales explicaron que Pilarte notificó un patrimonio de 15 millones, 900 mil pesos, una cifra que, según ellos, no corresponde con la realidad de sus bienes. De acuerdo con el órgano acusador, el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, provenientes de una grave infracción de lavado de activos.

Aseguran que Pilarte se lucró a sabiendas de los negocios ilícitos que supuestamente realizaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico, al igual que uno de sus hijos.

El Ministerio Público sostiene que Micky López era el cabecilla de una red de narcotráfico internacional y uno de los principales socios en el Cibao del reconocido narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Durante su defensa, Pilarte afirmó desconocer las acusaciones en su contra que la vinculan con el lavado de activos y el narcotráfico. Sin embargo, el órgano considera que ese alegato es "imposible de desmontar".