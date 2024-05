La diputada Rosa Amalia Pilarte rompió en llanto la mañana de este viernes durante la presentación de su defensa en el juicio de fondo en su contra, donde enfrenta acusaciones de lavado de activos y narcotráfico.

Expresó que desde que las autoridades del Ministerio Público allanaron su vivienda en la provincia La Vega, su hogar ha estado sumido en la desgracia, debido a la apertura de un caso contra ella y su familia.

"A raíz de ese día comenzó el calvario, la tragedia y la desgracia en mi hogar", declaró ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Agregó que la prensa nacional "asedia" a ella y a su familia con las informaciones que el órgano acusador aporta, las cuales calificó como "falsas". Además, dijo que se sienten perseguidos por los fiscales de La Vega.

"Nosotros nos cuestionamos qué es lo que tan grande hemos hecho para ser la familia más desacreditada del país. Trabajar, solamente trabajar", dijo al valorar el apoyo recibido por su familia, parte de ella acompañándola en la audiencia de este viernes.

Asegura que su familia es "seria" y que jamás imagino que estaría sentada en el banquillo de los acusados, ya que desde siempre se ha "sacrificado" por dar lo mejor de sí de forma honesta.

"Y como me pagan es un descrédito desmoralizado. ¿Cuál es el afán de decir que estoy en el narcotráfico si yo no sé de nada, no conozco nada? ¿Hasta cuándo van a seguir con este montaje? ¿Hasta cuándo? Nosotros lo que hemos hecho es dar el todo por el todo para mantenernos de pie y poder sacar a la familia adelante", expresó entre lágrimas.

Asegura que sus riquezas han sido gracias al esfuerzo y trabajo realizado "de manera legal". Al tiempo que agradeció a Dios por lo bien que le ha ido a ella y a su familia en los negocios, dijo que hizo una cuenta en común con su esposo y también acusado, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), con la cual movieron cientos de millones de pesos.

Sostuvo que trabajaban sin descanso en el negocio de la agricultura y que para ellos no había fines de semana ni días feriados para dejar a un lado las labores.

"Tanto trabajo que logramos compartir nuestras finanzas, todo lo hacíamos unidos. Sacamos una cuenta de emprendimiento la cual llamamos Agromicky donde se movieron cientos de millones de pesos", agregó.

Finalizó diciendo que en cualquier momento la verdad saldrá a relucir y precisó que "la maldad Dios se la cobra aquí en la tierra antes de partir".