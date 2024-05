El Ministerio Público solicitó la tarde de este viernes en sus conclusiones ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una condena de 10 años de prisión para la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien es acusada de poseer un patrimonio de lavado de activo proveniente del narcotráfico.

Los representantes del órgano acusador pidieron que la prisión sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Además, solicitaron que la imputada pague como multa 400 salarios mínimos y que le sean decomisados todos sus bienes a favor del Estado dominicano.

Ante este pedimento, los abogados de la diputada consideran que el discurso del Ministerio Público fue "muy bonito", sin embargo, carece de fundamentos para que dicha condena solicitada sea aprobada.

De acuerdo con el abogado Luis Félix, los fiscales no han podido demostrar que el patrimonio de Pilarte proviene de lavado de activos.

"Tener dinero no es un ilícito y es el Ministerio Público que tiene que probar que el dinero viene de un ilícito, yo no tengo que probar de dónde viene mi dinero y esa es la base de la acusación del Ministerio Público que ella no ganó siendo por su cuenta, ahora, dime, ¿de qué ilícito penal ella lo sacó para tú condenarla o para tú sancionarla? No hay posibilidades", puntualizó.

Mientras que Amado Gómez, quien también representa a Rosa Amalia, aseguró que en la próxima audiencia demostrarán que el Ministerio Público no ha demostrado con certeza sus acusaciones.

Se espera que el lunes, a las 10:00 de la mañana, se concluyan los alegatos de las partes en el juicio de fondo, para luego los jueces dictar su sentencia.

Rectificación del Ministerio Público

Durante el juicio de fondo contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, los representantes del Ministerio Público rectificaron los elementos de prueba y aseguraron que ella declaró un patrimonio falso ante la Superintendencia de Bancos.

Los fiscales explicaron que Pilarte notificó un patrimonio de 15 millones 900 mil pesos, una cifra que, según ellos, no corresponde con la realidad de sus bienes. De acuerdo con el órgano acusador, el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, provenientes de una grave infracción de lavado de activos.

Aseguran que Pilarte se lucró a sabiendas de los negocios ilícitos que supuestamente realizaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico, al igual que uno de sus hijos.

El Ministerio Público sostiene que Micky López era el cabecilla de una red de narcotráfico internacional y uno de los principales socios en el Cibao del reconocido narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo.

Durante su defensa, Pilarte afirmó desconocer las acusaciones en su contra que la vinculan con el lavado de activos y el narcotráfico. Sin embargo, el órgano acusador considera que ese alegato es "imposible de desmontar".