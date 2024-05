Apresan en España a Ambiorix Pimentel (la J), acusado de amenazar a procuradora Miriam Germán

El prófugo Ambiorix Pimentel García, apodado como "la J", a quien se señala de haber amenazado a la procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán, fue detenido en España.

La información la dio a conocer la Procuraduría, institución que dijo dará más detalles en el transcurso de este miércoles.

Aunque el Ministerio Público no lo ha señalado directamente por las amenazas que la misma Germán Brito confirmó ha sido víctima, sí le atribuyen decenas de muertes en la región norte del país, razón por la cual se le perseguía.

Hace casi un año, el órgano acusador dijo que Joel Ambioris Pimentel García (La J) "fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico".

Luego viajó como dominicano a Colombia "y con identidad de colombiano a España, donde hizo residencia como dominicano".

El historial de Ambiorix Pimentel García (la J)

Pimentel formaba parte de la Operación Halcón IV, red criminal que se dedicaba alegadamente a amenazar a altos funcionarios. "Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán", expresó la Procuraduría General de la República el pasado mes de agosto.

La Operación Gavilán se dedicaba a retirar "fichas" a personas vinculadas en procesos judiciales a cambio de dinero y sobornos. Entre otros beneficiados por esta organización hubo sicarios, violadores, secuestradores y narcotraficantes.

Pimentel fue extraditado a la República Dominicana desde Estados Unidos después de cumplir una sentencia por narcotráfico. Sin embargo, una vez en territorio dominicano, viajó a Colombia y luego a España, donde hizo residencia como dominicano.

"Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de República Dominicana", detalló el Ministerio Público en junio del año pasado.

La amenaza a Miriam Germán, procuradora general de RD

Al momento de señalarse como la persona que escribió por WhatsApp a la procuradora para amenazarla, a través de su abogado el acusado entregó un comunicado en el que atribuyó la denuncia al comunicador Rafael Guerrero, a quien le imputó encubrir al verdadero autor de las amenazas.

Joel Ambioris Pimentel García (La J) habría amenazado a Germán Brito por la eliminación de negocios de drogas en las cárceles dominicanas.

Se le amenazó con matar a su hijo

La máxima representante del Ministerio Público reveló en junio del pasado año que quien la contactó le advirtió que si "tocaba su gente" en las cárceles "se iba a resolver con sangre" y no con la de ella.

"Fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: "Yo le puedo mandar a matar a su hijo", dijo Miriam Germán.