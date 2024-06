Defensa de venezolana que causó muerte de Julio César de la Rosa recusa a jueza

La defensa de Scarlet Valentina Mujica Zapata recusó este jueves a la jueza Emely Bruno del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, donde se realizaba la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción por la muerte de Julio César de la Rosa (Junior) durante un accidente de tránsito el pasado sábado 15 de junio.

El expediente será remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación, que decidirá si ratifica a la jueza o asigna a otro magistrado.

Además, el Ministerio Público solicitó que Mujica Zapata sea trasladada al Palacio de Justicia, ya que los familiares del fallecido alegan que tiene privilegios en la Casa del Conductor. Sin embargo, esta solicitud debe ser evaluada.

Según el abogado de Mujica Zapata, Pabel Rodríguez, la recusación de la jueza se debe a que esta ha "entorpecido" el proceso al rechazar la solicitud de aplazamiento de la audiencia, impidiendo así la evaluación de las pruebas materiales aportadas por el órgano acusador.

"No estamos acostumbrados a esto, no nos gusta, no queremos retrasar el proceso, pero ciertamente estamos siendo bombardeados", precisó Rodríguez.

El jurista consideró que las partes deben esperar a que el proceso de investigación siga su curso, sin adelantarse ni intentar acelerar los tiempos a su conveniencia.

"No queremos entender que por cuestiones de poder haya otras cosas detrás de esto", agregó.

En respuesta a la queja presentada por el padre del fallecido, Julio César de la Rosa, sobre que Mujica Zapata duerme fuera de la Casa del Conductor, el abogado calificó la alegación de falsa.

"No es verdad que a esa joven de aquí la van a dejar salir, eso no existe, eso es un alegato desesperado", sostuvo.

El recurso presentado por la parte acusada causó indignación entre los parientes del fallecido, quienes aseguran que se están utilizando tácticas dilatorias para retrasar el proceso.

Asimismo, pese a que el Ministerio Público dice que la venezolana está en condición de ilegalidad en el país, su abogado afirma que ella está legal.

El Ministerio Público acusó a la venezolana Scarlet Valentina Mujica Zapata de muerte involuntaria durante una conducción temeraria o descuidada, utilizando una licencia de conducir extranjera. También se le imputa la evasión de la responsabilidad del conductor.

La mujer informó a las autoridades 48 horas después del accidente. El vehículo con el cual ocurrió el impacto fue encontrado por la Policía Nacional el martes al mediodía en la residencia de un vecino de la imputada en el sector Honduras.

Estos delitos están tipificados y sancionados en los artículos 303 (numeral 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Según el órgano acusador, el incidente ocurrió el pasado 15 de julio a las 11:30 de la noche, cuando Mujica Zapata transitaba a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo, cerca de la Dirección General de Pasaportes del Distrito Nacional.

El Ministerio Público también señaló que Mujica Zapata se encuentra de manera ilegal en el país, ya que su pasaporte venció en agosto de 2022.