¿Qué pasó con el conductor que mató a dos niños e hirió de gravedad a un tercero en SPM?

Andrés Céspedes, acusado de embestir tres niños el 27 de enero de 2022, en el sector Santa Fe, en San Pedro de Macorís, donde dos de ellos fallecieron y un tercero resultó gravemente herido, actualmente se encuentra guardando prisión domiciliaria, tras el Tribunal de Juzgado de Paz variarle la medida de coerción.

La próxima audiencia está prevista para el 25 de julio de este año, a las 9:00 de la mañana, en el tribunal de San Pedro de Macorís.

El abogado de la familia de las víctimas, Miguel Arredondo, dijo que el caso sigue en pie de lucha para pedir justicia.

"Después que le impusieron los tres meses de medida de coerción, él siguió preso, pero le variaron la medida hacen como cuatro meses y está haciendo arresto domiciliario", explicó Arredondo.

Manifestó que están trabajando para ver si le dictan una condena o les resarcen los daños a la familia afectada.

Se recuerda que los infantes fallecidos son Yeremi Novel, de 7 años, y Yeferson Novel, de 5. El herido es Yeferson Novel.

Los menores fueron atropellados por la yipeta que conducía Andrés Julio Céspedes cuando regresaban de practicar béisbol.

Tras el hecho, el presidente Luis Abinader acudió a la casa de la familia de las víctimas a dar el pésame y les aseguró que habrá justicia en su caso.

En ese entonces, el Jefe de Estado dijo que había dado instrucciones al director de la Policía Nacional para que se haga justicia en este caso, sin importar quién fuera el responsable.

Posteriormente, Andrés Julio Céspedes fue detenido luego de que se entregara a la Fiscalía de San Pedro de Macorís y hasta la fecha, sigue detenido, pero en arresto domiciliario, tras dos años y seis meses del lamentable hecho.

