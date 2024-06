La familia de Yennely Hilario pide justicia y dice que la asesina "se estaba riendo"

Tres meses después de que Yennely Duarte Hilario fuera asesinada y abandonada en unos matorrales, en el Palacio de Justicia de Cotuí se iba a ver cómo Ammy Hiraldo, la asesina confesa, se enfrentaba a la justicia para la revisión de pruebas del caso.

Sobre las 9:00 de la mañana, la familia de la fallecida vio hoy cómo la matadora llegaba al Palacio de Justicia desde la prisión Rafey Mujeres, donde lleva tres meses cumpliendo prisión preventiva. Sin embargo, no se presentó su abogado, por lo que la audiencia para la revisión de pruebas se aplazó hasta el 18 de julio próximo.

La familia de Yennely, que lleva meses esperando justicia, abandonó el lugar indignada por el tiempo de espera para que se celebre el juicio y se dicte sentencia. Esta cree que la asesina dijo pocas cosas en el interrogatorio y que el crimen no lo cometió sola. Quieren una investigación más exhaustiva.

La visita a Yennely en el cementerio

Yenny Hilario, la madre de la fallecida, lleva tiempo pidiendo que se haga justicia. El pasado 26 de marzo, hace tres meses y un día, perdió a su hija, a quien asesinaron y dejaron abandonada entre unos matorrales en Cotuí, provincia Sánchez Rámirez.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/27/yennely-hilario3.jpg Los familiares de Yennely Hilario acudieron a su tumba tras el fallido juicio. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Días más tarde, la asesina confesó el crimen. Sin embargo, la justicia no ha dictado una sentencia. No solo eso: tampoco se ha celebrado un juicio.

Tras conocer la noticia de que la revisión del caso se aplazaba al 18 de junio, la madre de Yennely, junto a familiares y amigos, visitaron el cementerio.

"No se hizo la revisión del caso porque ella no tenía abogado. La familia de esa joven, el abogado de esa joven, se están burlando de nuestro dolor", declaró Yenny Hilario a Diario Libre, frente a la tumba de su hija, que está adornada con flores y fotografías.

La familia de la fallecida manifestó que se siente marginada por la ley, por su lentitud, y dio a entender que el proceso se está alargando porque la familia de la asesina tiene una buena posición económica.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/27/yennely-hilario_1.jpg Un avecilla se posó en el nicho que están los restos de yennely Hilario. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"Mi hija no se pudo defender de ella, pero ella necesita un abogado para defenderse, porque nosotros no somos iguales. Lo que más me duele es que ella se estaba riendo allí dentro", expresó la madre de Yennely, refiriéndose a la asesina confesa.

El mensaje a Abinader

En el cementerio también estuvieron presentes dos tías de Yennely Duarte, que honraron su nicho. Crisneidy Gutiérrez quiso hablar con Diario Libre para dar un mensaje al presidente de la República Dominicana.

"Queremos hacer un llamado al presidente porque es la máxima autoridad del país. Cuando él estaba en campaña, mi hermana le dijo que tomara en cuenta el caso de Yennely Duarte, que fue asesinada de forma brutal. Creemos que las autoridades de Cotuí están haciendo lo que les da la gana con este asunto. Le pedimos que no permita que se rían de nosotros", dijo Crisneidy, tía de la fallecida. Acto seguido, rompió a llorar.

"Por favor, que hagan justicia y que busquen a las otras personas que están implicadas, porque sabemos que no fue ella sola", finalizó, entre lágrimas.

Un pajarito en el nicho

Cuando la familia de Yennely estaba frente a su nicho, en el cementerio de Cotuí, un pajarito descendió en su vuelo y se posó junto a la madre. Ella, con mucho cuidado, cogió el pajarito, le dio un poco de agua y lo dejó descansando en la piedra donde descansa su hija.

"Así como ven a este pajarito indefenso, así estaba mi hija. Este pajarito tiene sed de justicia como nosotros la tenemos, porque se va a hacer justicia. Dios está obrando en cada paso", expresó Yenny Hilario.