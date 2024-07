Odebrecht 2.0 no se somete a casi cuatro años de divulgarse por el Ministerio Público

La Procuraduría General de la República todavía no somete el expediente Odebrecht 2.0. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Todavía no había concluido el juicio de fondo de los sobornos pagados por la empresa brasileña en el país, cuando, en septiembre de 2020, el Ministerio Público anunciaba

, que incluiría la construcción de la planta Punta Catalina y cuyo sometimiento no se ha ejecutado.

Entrevistada al respecto, la procuradora general, Miriam Germán, respondió el pasado 27 de junio que de ese expediente, Odebrecht 2.0, "no puedo tratar porque no debo". A la insistencia de directores de medios de comunicación que sostuvieron un encuentro con ella, ratificó "no debo".

El anuncio de una nueva acusación relacionada con los sobornos de Odebrecht fue divulgada por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de Persecución y la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, en septiembre de 2020, inmediatamente se instalaron las nuevas autoridades que encabezan el Ministerio Público.

Camacho aseguró en ese entonces que en "una segunda dimensión", en el Odebrecht 2.0 profundizarían en "buscar cuestiones que no se han investigado y líneas de investigación que no se hayan agotado".

La primera parte ya agotada en casi todas las instancias judiciales está a la espera del fallo de la Suprema Corte de Justicia que conoce un recurso de casación de los condenados a cinco y diez años de cárcel, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo.

Rondón Rijo y Díaz Rúa fueron los únicos condenados del grupo de 14 dominicanos acusados por las coimas que admitió la empresa brasileña que pagó en el país para ser beneficiada con grandes proyectos de construcción. La empresa cambió su nombre de Odebrecht por Nonovor.

"En relación a Odebrecht 2.0, aunque ustedes no nos escuchen estamos trabajando, estamos como la hormiguita. Tenemos cooperación internacional que hemos recibido no solo de Brasil sino de otros países", dijo hace dos años en una entrevista en el programa El Despertador la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz.

Según Ortíz, tenían "un grupo de personas importantes que están siendo investigadas" y también "obras que no se investigaron en la primera versión de Odebrecht que también están siendo investigadas".

US$92 millones pagó en sobornos Odebrecht en RD

Odebrecht admitió que pagó en República Dominicana US$92 millones a congresistas y funcionarios para conseguir contratos de 17 obras. En un acuerdo con el Ministerio Público, homologado por un juez, la empresa se comprometió a compensar a las autoridades dominicanas con el doble de lo que pagó de sobornos, deuda que no ha cumplido en su totalidad.

Al argumentar que no podía referirse al caso Odebrecht, Miriam Germán, recordó que por su "incidencia", de la cual no se arrepiente, le trajo "una patada voladora, me trajo una desconsideración sin límites, involucró a mi hijo". Se refirió a su entrevista en el Consejo Nacional de la Magistradura para continuar en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la que fue interpelada por el entonces procurador general Jean Alain Rodríguez, en presencia del expresidente Danilo Medina y los demás miembros de ese órgano.