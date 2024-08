Ana Josefa García Cuello, además de cumplir un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres como medida de coerción por supuestamente haber decapitado a su hija de seis años en el sector de Hainamosa de Santo Domingo Este, también fue referida al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para ser evaluada psicológicamente.

Así lo estableció el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, durante el juicio realizado a puertas cerradas la tarde de este martes, con la participación de los fiscales del Ministerio Público, Florentino Sánchez Zabala y Wilson Díaz.

Esta medida fue tomada debido a que la procesada presentó un cuadro de alteración en su personalidad y salud mental, durante el desarrollo del juicio.

Mientras que el abogado de la imputada, Juan Concepción, manifestó que su defendida habló ante el tribunal, pero por su situación mental "evidencia que no está en sus facultades metales para responder ante la justicia por los actos que se le imputan".

Concepción aseguró que darán seguimiento a la decisión del juez, así como a los especialistas médicos que evaluarán su situación mental, para que estos puedan establecer un diagnóstico certero.

Antes de entrar a la audiencia, García Cuello admitió a la prensa que había matado a su hija. Manifestó que "fue Dios que le dijo que cogiera el cuchillo" para cometer el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/20/whatsapp-image-2024-08-20-at-7.19.21-pm.jpeg Abogado de Ana Josefa García Cuello, Juan Concepción. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAN)

"No se sabe si está embarazada"

El togado manifestó que desconoce si su defendida se encuentra embarazada, como también dijo este martes, sin embargo, especifico "que puede ser una posibilidad, ya que está casada".

El caso no tiene querellante

El abogado de la médico militar, dijo que este caso no tiene querellante civil ya que el esposo de esta, Smailyn Frías y padre de la víctima, no está interesado en someter una acusación en contra de ella.

"El esposo estableció que ella no es una persona agresiva y tampoco tiene antecedentes penales ni una condición previa al lamentable hecho", indicó Concepción.

Señaló que esta padece de esquizofrenia y se estaba medicando y tienen documentación que lo establece.

"A pesar de presentar estos trastornos, no le impedía hacer su vida profesional y personal, es una prestigiosa médico, sin dejar de lado que tenía una situación de salud", declaró el abogado.

Indicó que están evaluando la posibilidad de apelar la medida de coerción ya que lo consideran un tiempo "excesivo". "Solicitamos que se estableciera una garantía económica y que fuera referida a un centro de salud. Lo ideal sería primero definir su estado mental y luego establecer responsabilidad penal sobre ello".

"Enfermedad de su hermano pudo afectar"

Concepción destacó que la delicada situación de salud en que se encuentra el hermano de esta que reside en Estados Unidos, pudo ser un detonante para el cambio en su personalidad, pues dijo que cuando Josefa viajó se encontraba "muy bien".

El padre de la imputada dijo que previo al suceso, ella había viajado a los Estados Unidos a cuidar de un familiar.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/20/whatsapp-image-2024-08-20-at-10.22.48-pm.jpeg Smailyn Frías, pareja de la imputada siempre se mantuvo a su lado, incluso mientras era traslada al vehículo donde sería transportada a la cárcel de Najayo. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Su esposo siempre estuvo a su lado

Smailyn Frías, pareja de la imputada siempre se mantuvo a su lado, incluso mientras era traslada al vehículo donde sería transportada a la cárcel de Najayo, donde deberá cumplir medida de coerción.

"Agárrame por cuello, agárrame el cuello. Me quieren secuestrar y yo me quiero quedar con mi esposo, me están maltratando, me van a matar", gritaba la de mujer 44 años.

El Ministerio Público calificó el hecho, de manera provisional, como "homicidio con premeditación y asechanza", establecido en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano.

El niño está bajo custodia de Conani El abogado Juan Concepción dijo que el otro hijo de Ana Josefa García Cuello está bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani). El menos tiene cinco años.