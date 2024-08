Abogado asegura que madre que decapitó hija padece de esquizofrenia desde hace 11 años

Niña decapitada. El togado señaló que Ana Josefa Garcia se sigue medicando, sin embargo, no han podido establecer contacto con los psiquiatras que la estaban tratando en la actualidad ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El abogado de Ana Josefa García Cuello, Juan Concepción, aseguró que su defendida sufre de esquizofrenia desde hace 11 años y que era medicaba por esta condición.

Concepción manifestó que la mujer acusada de decapitar a su hija de seis años en el sector de Hainamosa en Santo Domingo Este, fue medicada por el psiquiatra Martin Emilio Guillén (fallecido), con varios fármacos para tratar la enfermedad que provoca desequilibrio mental.

Concepción mostró a Diario Libre una supuesta prescripción médica de fecha 18 de febrero de 2013, en la que el galeno antes mencionado, le recomienda lo siguiente:

Entre los medicamentos se encuentra:

Epival ER 500 mg, la cual se tomaba cada 12 horas.

Están indicadas para el tratamiento de episodios maniacos agudos o mixtos asociados con el trastorno bipolar, con o sin características psicóticas.

Risperin de 2 mg. Media tableta en la mañana y media tableta en la noche.

Es un derivado de la risperidona, utilizado para la esquizofrenia, episodios maníacos de moderados a graves asociados a trastorno bipolar.

Haloperidol de 10 mg. Media tableta en la mañana y media tableta en la noche.

Este medicamento se usa para tratar ciertos trastornos mentales/anímicos (por ejemplo, esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos.

Tremol. Una tableta en la mañana y otra en la noche

El trihexifenidilo pertenece a una clase de medicamentos llamados antimuscarínicos. Funciona relajando los músculos y los impulsos nerviosos que controlan la función de los músculos.

Atarax de 25 mg: una tableta una tableta en la mañana y otra en la noche.

Es un medicamento ansiolítico que pertenece a una clase de compuestos denominados difenilmetanos. Atarax se utiliza en el tratamiento sintomático de la ansiedad en adultos mayores de 18 años

Beneural: cuatro inyecciones intramusculares en glúteos dos veces en la semana

Está indicado en los casos de procesos inflamatorios agudos músculo nervioso y articular, en miositis, fibrositis, bursitis, neuralgia, artritis, epicondilitis, artrosis, ciática, periartritis, sinovitis, fascitis y radiculitis.

"Simplemente no tiene las facultades"

El togado señaló que la imputada se sigue medicando, sin embargo, afirmó que no han podido establecer contacto con los psiquiatras que la estaban tratando en la actualidad, pues el doctor que inicialmente dio el diagnostico ya falleció.

"Por eso ella hacia su vida normal. Este trastorno, en ocasiones genera crisis y en otros no, pero el posible detonante de su brote fue la situación de gravedad en la que se encuentra el hermano que vive en Chicago, el cual se fue a cuidar por un tiempo", indicó.

Además, destacó que García Cuello no puede ser sometida a un juicio, ya que no posee "las condiciones mínimas" para defenderse y manejarse dentro del debido proceso de ley. "Simplemente no tiene las facultades"

Enfatizó que están reuniendo las pruebas necesarias para apelar la medida de coerción, sin embargo sostuvo que van a esperar los resultados de las pruebas médicas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

García Cuello, acusada de decapitar a su hija de seis años, permanece en la cárcel de San Luis, en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo.

Ayer martes, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó que la acusada cumpla un año de prisión preventiva y sea sometida a una evaluación psiquiátrica por el Inacif.