Ministerio Público pide 10 años de prisión contra dos rusos acusados de venta ilegal de medicamentos

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoció este viernes las conclusiones del juicio de fondo contra los ciudadanos rusos Maksin Bukanovy y Aleksandri Livzan, acusados de encabezar una presunta red de venta ilegal de productos farmacéuticos a través de la empresa Zip Go.

También está implicado en el caso Richard Ortiz, propietario de Yaris Group Corp Yagrop, quien ayudaba en la distribución de estos productos.

Acusaciones y peticiones del Ministerio Público

Según el Ministerio Público, los imputados promovieron productos ilegales y emplearon publicidad engañosa en redes sociales, como Facebook, sin contar con los registros sanitarios exigidos por las autoridades dominicanas. Entre las acusaciones figura el uso no autorizado de la imagen del renombrado doctor dominicano Félix Antonio Cruz Jiminián, lo que contribuyó a que estos productos se ganaran la confianza de los consumidores.

El órgano acusador afirma que la empresa Zip Go no cuenta con licencia de exportación ni registros de importación de medicamentos en el país.

Como medida de coerción, a los imputados ya se les impuso una garantía económica y se les prohibió salir del país.

Durante las conclusiones, el Ministerio Público solicitó al tribunal una sentencia de 10 años de prisión, la destrucción de todos los medicamentos decomisados y una compensación de 50 millones de pesos para las víctimas. Los medicamentos incautados incluyen Insunol Forte, Erasmin, Wellcard y Cordelle, productos falsificados y etiquetados como suplementos naturales sin registros sanitarios, que supuestamente ayudaban a regular el azúcar en sangre.

Defensa y argumentos de la defensa

La defensa, liderada por el abogado Félix Portes, argumentó que las pruebas de la fiscalía son insuficientes para establecer culpabilidad. Portes subrayó que en los allanamientos no se encontraron recibos, facturas, ni comunicaciones de los imputados con los querellantes. Señaló que Bukanovy y Livzan están siendo perseguidos injustamente debido a su nacionalidad rusa, y que no tenían conocimiento de las actividades de Zip Go ni de los productos decomisados.

Portes solicitó al tribunal que desestime las pruebas presentadas por la fiscalía y rechace la querella de la Clínica Cruz Jiminián. Además, exigió el cese de las medidas de coerción y la devolución de las pertenencias incautadas.

Allanamientos y productos incautados

El Ministerio Público, en colaboración con inspectores de Salud Pública, realizó un allanamiento el 25 de agosto de 2023 en el sector de las Fuerzas Armadas, donde se incautaron más de 20,000 unidades de productos como Insunol Forte, Erasmin, Wellcard y Cordelle. Según sus etiquetas, estos productos contenían ingredientes naturales como cúrcuma, canela y espinaca; sin embargo, se hallaron componentes adulterados, lo cual representa un grave riesgo para la salud de los consumidores.

Decisión del tribunal

El tribunal hizo un receso para deliberar y se espera que emita el fallo en hora de la tarde de este viernes.

