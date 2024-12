Miriam Germán cumple 76 años y la Procuraduría la felicita por su trayectoria

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, celebra este domingo su cumpleaños 76. La funcionaria recibió una felicitación muy especial de parte del órgano, que destacó su "trayectoria e integridad".

Germán Brito cumple un año más de vida y lo hace dirigiendo el Ministerio Público, trabajo que realiza a pedido especial del presidente de la República, Luis Abinader, pues había anunciado sus intenciones de dejar el cargo, en el cual está desde el 17 de agosto de 2020.

Fue en enero del pasado 2023 cuando la magistrada anunció en una entrevista a Diario Libre su decisión de dejar la Procuraduría General de la República. Luego, cuando el mandatario sometió la reforma constitucional, la cual ya fue aprobada y promulgada, le pidió que siguiera en el puesto, a lo cual ella aceptó días después. El jefe de Estado le hizo el pedido ya que la reforma que él sometió incluyó cambios en el Ministerio Público y entendía que ella era indispensable para ejecutarlos. La modificación a la carta magna incluyó cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura.

"Yo no aspiro a nada después de este... si es que llego o me dejan llegar hasta el final... de este período. Si mi salud y todas mis cosas me lo permiten, yo entrego al nuevo gobierno, en el 24. Tengo 75 años y entonces tendré 76, y tanto no se puede", dijo Germán Brito en la ocasión.

Miriam Germán Brito nació el 8 de diciembre de 1948 en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Fue jueza presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia desde diciembre de 2011 hasta abril de 2019.

Mensaje de felicitación de la PGR Hoy celebramos la vida de una mujer extraordinaria, cuya trayectoria es un testimonio de integridad y compromiso con la justicia. La dedicación y valores de nuestra magistrada procuradora, Miriam Germán Brito, imprimen un legado perdurable en el Ministerio Público y fortalecen nuestra sociedad. Le deseamos un día lleno de bendiciones, rodeada del cariño de sus seres queridos y de la gratitud de todos los que valoramos su admirable labor.

La felicitación de la PGR fue colgada en su cuenta de X y está acompañada de varias fotografías de la magistrada.