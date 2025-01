Un grupo de madres pertenecientes a la organización Mujeres de Fe en Busca de Justicia alzó su voz frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la mañana de este miércoles, para exigir respuestas por la muerte de sus hijos, víctimas de actos violentos.

"Los criminales de nuestros hijos andan sueltos, señores, por Dios, estamos viviendo en una selva de cemento, donde las personas que no tenemos dinero no somos escuchadas", expresó Marivell Féliz, una de las voceras del grupo.

Entre las víctimas se encuentran Maiky Cabrera, Osvaldo Javier Germán, Angelo Vladimir Contreras, Yojairo Cruz y Yovanca Montero Sánchez.

Las madres denunciaron que, pese a contar con pruebas y testimonios, los responsables siguen libres, mientras ellas lidian con el dolor de sus pérdidas.

Historias marcadas por la impunidad

Yahaira Martínez narró el caso de su hijo, asesinado en 2024. Aunque el presunto culpable, identificado como Yamel López, alegadamente confesó el crimen ante los jueces, fue favorecido con una medida cautelar de presentación periódica.

"No me notificaron la audiencia de hoy, mis derechos han sido violados. Me di cuenta porque investigué", señaló la mujer indignada.

Anibel Pimentel recordó el trágico asesinato de su hijo en 2017, durante una riña mientras rodaban un video musical urbano.

A pesar de las evidencias, el responsable sigue libre.

Angelina Sánchez también exige justicia tras el asesinato de sus hijas, acribilladas, supuestamente por encargo por una banda conocida como El Kilombo 30 de Los Mina.

"Todo el mundo conoce a los integrantes de esa banda. Uno de los imputados dice que le mandaron el dinero desde España y la fiscalía no está investigando", denunció.

Un llamado a la unión

Las madres advirtieron que no descansarán hasta que se haga justicia por la muerte de sus hijos y pidieron a otras mujeres unirse a su causa, llamando al contacto 829-460-9644.

"Somos madres dominicanas que no nos rendiremos. Esto no es solo por nuestros hijos, es por la seguridad de todas las familias del país", concluyeron.