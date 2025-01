Confirman la entrega de octavo implicado en el caso Panthera 7

El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, confirmó que se entregó otro de los implicados en el decomiso del alijo de 9.8 toneladas de cocaína, confiscado en diciembre pasado en el Puerto Multimodal Caucedo.

Sin identificar al octavo detenido, dijo que no será procesado junto a los imputados José Nicolás Castillo Hart, alias "Nikito"; Winston Armando Tejera Rodríguez, alias "Barbikin"; Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús De los Santos, Enriquillo Luis Brito y su hijo Enrique José Luis Brito.

"Hay una persona que se entregó, pero lo hizo después que se presentó la medida y se ha estado trabajando con el tema de él y las decisiones que tienen que ver con él no están vinculadas a esta medida, están vinculadas al caso, pero no a la medida presentada", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/16/04a0463d-4aa3-4797-87ef-f37386e62ff3.jpg El fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Además, indicó que aún no se sabe si solicitará medida de coerción en su contra.

"A la persona que se entregó todavía no se ha decidido si se presenta medida o no, por lo tanto, no voy a referirme a eso", expresó al salir de la audiencia donde se le conocería la medida de coerción a los demás imputados.

Vuelven a aplazarla

La Oficina de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo volvió a aplazar el conocimiento de la medida de coerción a los implicados del Operación Panthera 7, a los fines de que las defensas que no habían tenido acceso al expediente puedan revisarlo, así como debido a la falta de contacto entre los abogados y sus representados, por lo que se ordenó habilitar un espacio para coordinar las estrategias legales. También, se solicitó que los medios de comunicación estén presentes en la audiencia. La nueva fecha es el viernes 24 de este mes, a las 10:00 de la mañana.