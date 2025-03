El dominicano Edgar Batista Matos, quien ha sido deportado desde los Estados Unidos en cinco ocasiones y que ahora enfrenta la justicia bajo la acusación de tráfico de migrantes, dice ser inocente.

"Me están acusando de algo que yo no sé, yo no estaba acá (en República Dominicana). La Marina lo hace porque saben que es mi hija y ello tenían a la madre de la niña ahí, ¿por qué me acusan a mí?", precisó al salir este viernes de la sala de audiencia, donde se le conocería la solicitud de medida de coerción, que fue aplazada para el lunes 17 de marzo.

El imputado aseguró a Diario Libre que, cuando ocurrió el hecho, el se encontraba en Puerto Rico, al tiempo que dijo que aparentemente lo están acusando porque en la yola iba su hija, de 11 años, y la madre de la menor.

Edgar Batista Matos es acusado de ser el capitán de una yola que zozobró el año 2024 en la playa del municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, cuando se dirigía a Puerto Rico con más de 60 personas a bordo, cinco de los cuales fallecieron, incluyendo su hija.

Hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta que cuando ocurrió el hecho, él no estaba en el país, sino en Puerto Rico.

El Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís, aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra Edgar Batista Matos, debido a que el imputado no cuenta con un abogado que lo represente.

Según informaciones recopiladas por este medio, su anterior abogado desistió del caso por falta de honorarios.

Además, se supo que, ninguna de las víctimas se han presentado a las audiencias.

Más sobre el caso

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra contra Edgar Batista Matos, quien ha sido deportado cinco veces de los Estados Unidos, siendo la última vez la semana pasada.

Se le acusa de tráfico ilícito de migrantes en la República Dominicana.

La procuradora de corte, Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y los fiscales en representación del Ministerio Público, solicitaron que al imputado se le imponga como medida de coerción la prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja.

Sobre el caso, se estableció que la embarcación salió con destino a Puerto Rico en horas de la madrugada del 27 de julio del año 2024 y media hora después se viró frente a la costa de la playa Guayacanes y luego comenzó a inundarse.