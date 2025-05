"Le había dado golpes en mi presencia", dice madre de niño que murió a manos de padrastro

A las 8:00 de la noche del lunes 19 de mayo, George Bryan Núñez Gil golpeó brutalmente a su hijastro Luis Gabriel Díaz, de dos años, tras un episodio de enojo con la madre del menor, quien es su pareja.

De acuerdo con las declaraciones de la madre del niño, Rosa Keyii Díaz Valdez, de 25 años, la furia de Núñez Gil se desató después de que este encontrara una conversación comprometedora entre la mujer y otro hombre.

En medio de la discusión, el menor ensució la cama, por lo que George la emprendió a "golpes y trompadas" contra el infante. El hecho se registró en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional.

Se le apagó la vida

Durante una entrevista realizada por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra Las Personas, la madre del niño explicó que, tras el hecho y a solicitud de su pareja, trasladó al infante envuelto en un abrigo a la casa de su progenitora, "le di agua, vomitó y acosté al niño", señaló.

Según la mujer, entre la 1:00 y las 4:00 de la madrugada, a Luis Gabriel le costaba respirar, por lo que decidió trasladar al niño al hospital.

"Mi hermano llama al 9-1-1, como estaba durando demasiado, decido sacar al niño envuelto en un abrigo. Me caí de la escalera, porque salí corriendo con el niño en brazo", declaró a las autoridades.

En su relato, Rosa Keyii indicó que, estando en el suelo y pidiendo ayuda, pasó una persona que le dijo que su "niño estaba muerto". Al encontrar una ambulancia cerca de su casa, le explicó la situación y la trasladó hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Santo Socorro.

El informe del Ministerio Público detalla que a Luis Gabriel se le apagó la vida camino al hospital. Mientras que, Núñez Gil fue arrestado al día siguiente por orden judicial.

Constantes maltratos

Según consta en el expediente de solicitud de medida de coerción contra George Bryan Núñez Gil,la madre del menor aseguró a sus entrevistadores que el infante era sometido a constantes maltratos por parte de su pareja, quien incluso golpeaba al pequeño bajo su mirada.

"En varias ocasiones mi novio le había dado golpes en mi presencia", expresó.

Solo una persona se preocupaba por la salud física de Luis Gabriel, su tía Cándida Valdez, quien le preguntaba a Rosa Keyii por los golpes que presentaba el infante. "Yo le decía que se caía, pero era él que le daba", confirmó.

"A mi hijo yo lo llevaba de vez en cuando a mi casa", afirmó la madre del niño en la entrevista, donde aclaró que ella residía con su pareja. También aseguró que "el niño se apretaba del pecho y una fiebre que no se le quitaba".

Consumo de sustancias

No solo el pequeño era abusado físicamente, sino que su madre había sido amenazada de muerte por su pareja. "Yo no quería estar con él, le decía que iba a ir a la fiscalía y me dijo que iba a romper la orden", añadió.

"Consume perico, marihuana y cigarrillo", afirmó Díaz Valdez, al ser cuestionada sobre si su pareja consumía algún tipo de sustancias narcóticas.

George Bryan Núñez Gil está bajo arresto y el Ministerio Público solicitó medida de coerción en su contra por la muerte del infante de dos años.