Un año después, aplazan audiencia de mujer acusada de decapitar a su hija porque no fue trasladada

Imagen de archivo de la médico Ana Josefa García y su niña de seis años, a la que decapitó el año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este, tenía pautado este lunes conocer una audiencia del juicio preliminar y otra de procedimiento especial de inimputabilidad contra Ana Josefa García Cuello, ambas aplazadas porque la mujer no fue trasladada al tribunal por prisiones.

García Cuello, médico, docente y miembro del Ejército, está acusada de decapitar a su hija de 6 años en el sector Hainamosa, de Santo Domingo Este, hace justamente un año, tiempo que lleva en la cárcel de Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Su abogado Joaquincito Bocio Familia insistió a la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez conocer por lo menos la audiencia especial sobre inimputabilidad, que de declararse no se procesaría penalmente a la acusada.

Bocio Familia y José García, padre de Ana Josefa, dicen que han sometido el peritaje sobre la condición de salud mental de la acusada, que es esquizofrenia paranoide, la cual, según dicen padece desde que era niña y se pensaba que había superado después de casarse.

El togado informó que la magistrada rechazó conocer la audiencia de inimputabilidad porque necesitaba verla.

Ana Josefa García es médico familiar y de salud ocupacional y era docente en dos universidades. Según su representante legal, no fue trasladada por prisiones que alegó "inclemencia del tiempo".

Por mandato divino

En uno de su traslado a la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, el pasado año, García Cuello admitió haber cometido el crimen contra uno de sus dos niños, asegurando que lo hizo por un mandato divino.

"A mi muchachita de seis años, el diablo me dijo... No, Dios me dijo que tomara un cuchillo y le cortara la cabeza a mi muchachita", declaró.

Bocio Familia, su abogado, dijo este lunes que se han violado todos los derechos de su defendida, a la que procuran que sea atendida en un centro especializado de salud y no esté recluida en una cárcel.

García Cuello tiene otro hijo que actualmente tiene 6 años y quien resultó ileso.