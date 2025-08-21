Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Espaillat impuso un año de prisión preventiva contra una mujer por su presunta vinculación en la desaparición y posterior asesinato del joven taxista Alfred Joel Fernández.

La imputada, Clara Inés Sánchez, de 32 años, fue arrestada en Las Matas de Farfán, provincia San Juan, durante un operativo policial en el que murieron dos hombres también implicados en el caso.

Los fallecidos son Julio José Vargas Díaz, alias Ñacoña, y Juan Manuel Lantigua Pérez, conocido como Salcocho.

Según el informe policial, ambos fallecieron tras un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).

La víctima

Alfred Joel Fernández desapareció la noche del 23 de enero, tras realizar un servicio de taxi en la comunidad Las Lagunas, en el municipio Moca, provincia Espaillat. Su vehículo fue hallado al día siguiente en Santiago.

Mientras que el cuerpo de Fernández fue encontrado el 3 de marzo en el sector La Soledad, en Moca.

Por este mismo caso, Oscar José Ureña, alias Boca, se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Isleta, en Moca. Ureña admitió haber señalado a las autoridades el lugar donde fue abandonado el cadáver.

El tribunal ordenó que Clara Inés Sánchez cumpla la medida de coerción en la cárcel Juana Núñez de Salcedo, ubicada en la provincia Hermanas Mirabal.