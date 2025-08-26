Estado busca dejar sin efecto contrato con Falcondo que tiene casi 70 años

A través de una demanda que interpuso ante el TSA el pasado mes de julio, el Estado busca rescisión del contrato con Falcondo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), demandó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la rescisión del contrato de concesión minera con Falcombridge Dominicana (Falcondo), suscrito hace casi 70 años.

En la demanda, interpuesta el 22 de julio de este 2025, el Fonper imputa a Falcondo haber violado el contrato y de causar daños ambientales al país superior a los 25 millones de dólares.

Acusa, asimismo, a la empresa de incumplir desde el 2023 con sus obligaciones laborales y de hacer ventas, en enero del 2024, de propiedades sin contar con la anuencia del Estado dominicano, que tiene el 9.5 ciento de las acciones de Falcondo, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales.

Los inmuebles, correspondientes a terrenos ubicados en San Cristóbal, fueron vendidos a Gas & Oil Energy GOE, S.R.L, por la suma de 11 millones de dólares, agrega la demanda, depositada por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, que representan al Fonper.

En la instancia sometida ante la Presidencia del TSA, los abogados describen que Falcondo abandonó la concesión a mediados del 2024 "dejando a miles de empleados sin trabajo y una comunidad en detrimento económico, de salud y medioambiental".

Sostienen que al desentenderse de la concesión violó obligaciones intrínsecas del contrato, entre ellas el pago de impuestos, por lo que la otra parte puede invocar la rescisión del acuerdo.

El Estado Dominicano le concedió a Falcondo los derechos para explorar y explotar níquel, en un acuerdo suscrito el 24 de diciembre del 1956.

En las operaciones de la mina se obtiene como producto final el ferroníquel, una combinación de hierro y níquel, utilizada por la industria del acero inoxidable.

La demanda incluye a GOE

La empresa Gas & Oil Energy GOE está incluida como demandada por el Fonper por ser los inmuebles que adquirió "de manos de Falcondo" los mismos a los que se refiere un convenio suplementario suscrito por el Estado dominicano con Falcondo, el 26 de septiembre de 1969 y 16 de diciembre de 1971.

En esos terrenos hay "tres tanques de almacenamiento de fuel oil o diesel con capacidad para 93,500 barriles, 98,000 barriles y 140,000 barriles, respectivamente", según la demanda.

