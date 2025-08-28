×
Imponen entre 10 y seis años de prisión a acusados de borrar antecedentes penales en la Procuraduría

Tres acusadas fueron absueltas porque las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra no fueron suficientes para condenarlas

  • Marisol Aquino - Twitter
Expandir imagen
Imponen entre 10 y seis años de prisión a acusados de borrar antecedentes penales en la Procuraduría
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, impusieron condenas a los acusados de borrar antecedentes en la Procuraduría que van desde los 10 a los seis años de prisión. (NEAL CRUZ)

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso condenas de entre 10 y seis años de prisión a imputados de borrar fichas a delincuentes y criminales de la Procuraduría General de la República.

Entre los condenados a 10 años de cárcel, a ser cumplidos en el centro correccional de Najayo, se incluye al fiscalizador del Distrito Nacional, Luis Peña Cedeño, quien también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

También fueron condenados a 10 años de cárcel Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona y Víctor Gilberto Mercedes Gómez.

Mientras que se acogió los acuerdos para los acusados que admitieron los hechos y se les dispuso prisión domiciliaria y suspendidas a Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Domingo Julio Santana y Luis Alfredo Astacio Polanco.

A Mirambeaux se le dictó ocho años de prisión, en la modalidad de seis años de prisión domiciliaria y dos suspendidos.

A Rosario Reyes, siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres años y seis meses suspendidos.

Contra Rubén Darío Morbán se impuso  seis años de prisión, tres de ellos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo el mismo artículo, además de multa de cinco salarios mínimos.

Para Domingo Julio Santana, cinco años de prisión, en la modalidad de dos años y seis meses en prisión domiciliaria y dos años y seis meses suspendidos. 

En el caso de Luis Alfredo Astacio Polanco, se le impuso seis años de prisión, de los cuales tres años sean cumplidos en prisión domiciliaria y tres suspendidos bajo.

Absueltos y criterios de oportunidad

A las acusadas Yokaira Elizabeth Carmona, Dilcia Argentina Núñez Santos y Romanqui Alexander Dotel Medina, las pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra no fueron suficientes para condenarlas y fueron absueltas por los tres jueces.

En cuanto a las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva  se acogió el criterio de oportunidad que el Ministerio Público solicitó para las imputadas.

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado son Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana.

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.