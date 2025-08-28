Dictan un año de prisión preventiva a hombre acusado de descuartizar a su hermana en Valverde

Mildred Estefanía, de 35 años, fue asesinada por su hermano en medio de una disputa familiar. El hecho ocurrió en Mao. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de asesinar y descuartizar a su hermana.

Juan José Guerrero Quezada, de 33 años, es imputado por el crimen de su hermana, Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 24 de agosto en la vivienda de la víctima, ubicada en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, luego de una discusión entre ambos.

El cuerpo de Mildred Estefanía fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen, además de presentar amputaciones en sus miembros inferiores y la mutilación de un dedo de la mano derecha.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, tras cometer el crimen, Guerrero Quezada intentó deshacerse del cuerpo introduciendo partes en cubetas y colocando otras en una olla dentro del horno de la estufa, con la presunta intención de incinerarlas.

Vendió algunas pertenencias

El expediente también establece que tras el hecho el imputado salió de la vivienda con documentos personales de su hermana, vendió su teléfono celular por mil pesos y entregó unos periquitos propiedad de la víctima a una veterinaria local.

Los fiscales señalan que Guerrero Quezada visitó la casa en cuatro ocasiones tras el hecho. En la última, fingió haber encontrado el cadáver, lanzando un grito que alertó a los vecinos. Estos acudieron al lugar y descubrieron la macabra escena, notificando de inmediato a las autoridades.

Juan José Guerrero Quezada fue enviado a cumplir la sanción al Centro de Corrección y Rehabilitación Mao.