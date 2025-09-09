Exembajador condenado por violar hijastra saldrá de la cárcel para trabajar como profesor en el CARD

El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra desde los 11 años hasta los 14, fue favorecido en el mes de junio pasado con un permiso laboral para trabajar como profesor en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), entidad cuyo vicepresidente se presentó como garante.

El permiso laboral consiste en que el trabajo como profesor lo realizará en el domicilio de la Escuela Nacional del CARD, de lunes a viernes y los fines de semanas y días feriados permanecerá en prisión domiciliaria en una residencia en el Distrito Nacional.

El permiso lo autorizó el juez José Manuel Arias, de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de la provincia San Cristóbal, Segunda Sala, con sede en el Distrito Judicial de Peravia.

El garante laboral del condenado por violación a su hijastra menor de edad fue Juan Pérez Roa, vicepresidente del Colegio de Abogados (CARD).

Santana Cuevas lleva cumplidos siete de los 20 años que se le impuso, condena que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

Pariente de la menor no se opuso

En la audiencia de junio se presentó el acta de desistimiento de querella expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico e Islas Vírgenes, mediante el cual una señora, pariente de la víctima dijo no tener "interés alguno en el caso que se le sigue al señor Donni Mayobanex Santana Cuevas, además de que no le interesa asistir nunca a ese proceso porque nunca acusó a Donni Mayobanex Santana Cuevas de los hechos por el que él fue condenado".

Se recuerda que la investigación contra el exfuncionario inició luego de denuncias de que la niña era cambiada de colegios cuando advertían a la madre que la menor daba avisos de que tenía una situación grave en su casa.

Liberó a quien atentó contra David Ortiz

El juez José Manuel Arias fue el mismo que favoreció al también condenado a 10 años por el atentado del expelotero David Ortiz, José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, quien fue ultimado hace dos semanas cuando viajaba en una yipeta en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

En el ataque a tiros fallecieron otros dos hombres y uno resultó herido.

Los abogados que representaron al exembajador Santana Cuevas ante el juez de Ejecución de la Pena, y cuya solicitud de permiso laboral fue acogida, son José Fernando Pérez Vólquez, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña.

