Parientes de uno de los cinco muertos por policías piden "se siente un precedente"

Rafael Valerio, en representación de la familia de José Vladimir Valerio Estévez, uno de los cinco fallecidos a manos de la Policía, asistió a la Fiscalía de Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, uno de los cinco fallecidos en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, reclamaron este viernes que se establezca un precedente en la República Dominicana sometiendo a la justicia y condenando a los agentes que participaron en la acción.

Durante una visita a la fiscalía de Santiago, los parientes aseguraron que su lucha no solo busca justicia para “Vladi”, sino también para toda la sociedad, con el objetivo de evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

Que se haga justicia

“Lo que pedimos es que se haga justicia, que los responsables sean procesados y condenados.

Vladi no va a ser hoy ni mañana, va a ser siempre, porque cuando vuelve y ocurre un hecho así entendemos que las cosas deben limitarse y sentarse un precedente en la República Dominicana”, expresó Rafael Valerio, en representación de la familia.

El pariente agradeció la atención prestada por los representantes del Ministerio Público y dijo confiar en que dentro del órgano acusador existen funcionarios receptivos y comprometidos con los mejores intereses del pueblo dominicano.

“Nosotros no tenemos miedo; el miedo lo pueden tener los delincuentes. Nosotros contamos con las autoridades, con nuestro esfuerzo, sacrificio y servicio social”, señaló.

De su lado, Gabriela Espinal Estévez, hermana del fallecido, manifestó que continuarán firmes en su reclamo de justicia.

Tanto Valerio como Espinal Estévez agradecieron a la Procuraduría General de la República por ordenar la investigación del caso.