El CARD ya depositó el retiro del desistimiento de aval a Donni Santana

Donni Santana (centro y con manos esposadas) en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) ya depositó el retiro de aval que había otorgado a Donni Santana para que pudiese ser beneficiario del programa "medio libre" y de un permiso laboral.

El documento de desistimiento fue depositado ante el juez de Ejecución de la Pena correspondiente.

En conversación este miércoles con Diario Libre, Trajano Vidal Potentini, titular del gremio que agrupa a los abogados del país, explicó que se creó también una comisión para investigar "exhaustivamente las circunstancias que rodearon este proceso" y que para ello se reunió el lunes de esta semana la Junta Directiva Nacional del CARD.

"Se está investigando, claro que se está investigando", refirió.

Vidal Potentini dijo también que el Ministerio Público tiene conocimiento sobre el depósito del documento desistiendo de la garantía para el permiso laboral a Santana. subrayó que el órgano persecutor actuará sobre el particular.

En ese sentido, expresó que tiene entendido que para estos días el Ministerio Público tiene en agenda un recurso de apelación contra la libertad que le fue concedida a Donni Santana. El exfuncionario está en libertad desde junio de este 2025.

Fue condenado 20 años

El exembajador Santana fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de violación sexual de una hijastra. Tras siete años de prisión, en junio de este 2025 salió en libertad, lo que provocó reacciones negativas en la sociedad ya que no había cumplido ni la mitad de la condena.

Fue sentenciado el 12 de noviembre de 2021 por violación sexual e incesto en contra de su hijastra desde que la víctima tenía 11 años de edad. La sentencia fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Se desempeñaba desde 2015 como embajador del Consejo Nacional de Fronteras y cuando se dio a conocer la acusación fue destituido por el entonces presidente Danilo Medina.

