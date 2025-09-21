Seminario inmobiliario alerta sobre fraudes y suplantación de identidad en el sector

Fidelina Batista Grullón, Ricardo Noboa Gañán, Amaury Reyes Torres y Edwin Espinal Hernández en el seminario sobre jurisdicción inmobiliaria. ( FUENTE EXTERNA )

La suplantación de identidad para lograr el traspaso ilícito de inmuebles —a través de certificados de títulos, firmas y sellos notariales falsificados, duplicados obtenidos por supuestas pérdidas o poderes de venta falsos, incluso otorgados ante cónsules dominicanos en el extranjero— constituye el mayor desafío que enfrenta la jurisdicción inmobiliaria en República Dominicana.

Esta fue una de las principales conclusiones del seminario "Logros y perspectivas de la jurisdicción inmobiliaria: a 20 años de la Ley No. 108-05", organizado por la Escuela de Derecho de la PUJMM, campus Santiago, y que reunió a jueces, abogados, notarios, agrimensores y estudiantes para evaluar los avances y retos del registro inmobiliario.

Conclusiones del seminario

Entre los hallazgos destacados se mencionó la necesidad de coordinar acciones entre la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral, los colegios de abogados y notarios, la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, se resaltaron los avances en la creación de expedientes electrónicos, la expansión de la firma digital, la incorporación de inteligencia artificial en la calificación registral, el servicio de alerta electrónica, la institucionalización de la carrera registral y la mejora en la entrega de resultados documentales.

El seminario también concluyó que la Ley 108-05 ha impactado positivamente el mercado inmobiliario y que los registros de títulos y mensuras catastrales deben seguir garantizando la seguridad jurídica frente a fraudes y controversias.

Entre los participantes estuvieron el juez del Tribunal Constitucional Amaury Reyes, Ricardo José Noboa Gañán (administrador general del Registro Inmobiliario), Indhira Del Rosario Luna (directora nacional de Registro de Títulos), junto a jueces, registradores y abogados especializados de todo el país.

