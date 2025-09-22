SCJ ordena que se conozca de nuevo apelación del caso de la venta de Los Tres Brazos

El caso de Los Tres Brazos involucra al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) Leoncio Almanzar Objío. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó que se conozca de nuevo la apelación a la sentencia de un tribunal que declaró la extinción de la acción penal contra exfuncionarios y empresarios acusados de estafa en la venta del barrio de Los Tres Brazos en el 2010, cuyas irregularidades salió a relucir en el 2018.

La Segunda Sala de la SCJ admitió el recurso de casación de los imputados que recurrieron la sentencia de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 2024, que anuló el fallo que ponía fin a la persecución penal en su contra.

La extinción de la acción penal fue declarada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la cual fue recurrida por el Ministerio Público y las "consabidas víctimas".

El caso de corrupción involucra al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) Leoncio Almanzar Objío, a Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Irving José Cruz Crespo, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams y a Domingo Gerardo Lebrón de los Santos.

También a Lisetel Gonzáles Sánchez, a Juana Ynés Gómez Williams y a las razones sociales Proyecciones Inmobiliarias Gowi, Fernández Parache y asociados (Infepa), Soluciones Eléctricas Sidenet y Tekknowlogic Dominicana.

"Casa la resolución impugnada y ordena el envío del asunto ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que designe una de sus salas, con excepción de la tercera, para que mediante la celebración de una audiencia conozca de los méritos de los recursos de apelación interpuestos", se lee en la Sentencia núm. SCJ-SS-25-0793de la SCJ.

A los encartados se les atribuye enajenar los terrenos del sector, de Santo Domingo Este y propiedad del Estado dominicano, y conminaban a sus moradores a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

Tribunal civil declaró nula la venta

En octubre del año año, los jueces de la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declararon irregular la venta de terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) en el 2010.

El tribunal declaró "la nulidad parcial" del acuerdo de compraventa de inmuebles de fecha 25 de febrero del año 2010, suscrito entre la Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A., la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, representadas por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) e Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.R.L. (Infepa)".