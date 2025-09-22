A 12 días de la matanza en La Barranquita, aún no hay información oficial sobre la investigación

Pocas horas después de la matanza en La Barranquita, vecinos denunciaron que agentes retiraron los DVR de cámaras de seguridad y borraron videos de celulares en la escena. ( FUENTE EXTERNA )

Han transcurrido doce días desde que cinco civiles fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional en un presunto "intercambio de disparos" en el sector La Barranquita, de Santiago, y hasta el momento no se conocen resultados de la investigación anunciada por las autoridades.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre en la avenida Olímpica. Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Jiménez Rodríguez (26), Julio Alberto Gómez (28), José Vladimir Valerio Estévez (25), un barbero reconocido en la comunidad, Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y Carlos Enrique Guzmán Navarro (40).

Sus cuerpos fueron levantados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Versión policial inicial

La Policía informó en un comunicado que las cinco personas formaban parte de una "estructura criminal" vinculada a narcotráfico, secuestros y extorsión. Según el reporte, en el lugar se ocuparon armas largas y un cabo resultó herido durante el operativo. La institución aseguró que otros presuntos cómplices lograron escapar.

Denuncias de familiares y vecinos

Pocas horas después del tiroteo, vecinos denunciaron que agentes retiraron los DVR de cámaras de seguridad y borraron videos de celulares en la escena. La familia del barbero José Vladimir Valerio afirmó que él no tenía vínculo con el crimen organizado y reclamó una investigación imparcial.

Medidas anunciadas

El Ministerio de Interior y Policía comunicó el 12 de septiembre que los agentes involucrados fueron suspendidos y puestos a disposición del Ministerio Público. La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso designó a la Dirección de Persecución y a la Fiscalía de Santiago para encabezar las pesquisas.

Ese mismo día, la ministra Faride Raful declaró que "no habrá impunidad" y calificó el caso como "bochornoso", pero evitó divulgar los nombres de los policías bajo el argumento de que se trata de información reservada hasta que concluya la investigación.

Silencio posterior

Desde entonces, ni la Policía Nacional ni la Procuraduría General de la República han ofrecido actualizaciones sobre el estado del expediente.

No se han informado resultados de balística, necropsias, análisis de trayectorias de disparos ni cadena de custodia de las evidencias denunciadas por la comunidad. Tampoco se ha presentado públicamente parte médico sobre el cabo herido que mencionó el reporte policial.

Impacto y contexto

Tras la matanza de La Barranquita, no se había registrado en el país otro caso de "intercambio de disparos" hasta este 22 de septiembre cuando la Policía informó la muerte de Alcadio Vizcaíno Franco, buscado por la muerte de dos personas y herir a otras dos.

En lo que va de año, 170 personas han muerto a manos de la Policía, más del doble que en 2023, lo que mantiene bajo escrutinio las prácticas de la institución y sus mecanismos de control.