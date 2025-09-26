Ministerio Público ya ha interrogado a policías que ultimaron a cinco hombres en Santiago

El Ministerio Público ha interrogado a los policías vinculados a la muerte a tiros de cinco hombres, así como a varias personas que estuvieron en el lugar del hecho el miércoles 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros.

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que él mismo se ha encargado de los interrogatorios.

"Trabajamos para llevar este caso a los tribunales en el menor tiempo posible", indicó Camacho a Diario Libre.

Los cinco ultimados

Los fallecidos en un supuesto intercambio de disparos con los agentes de la Policía son Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias "el Charly" o "Charli Chasc"), Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez.

Los familiares de éste último han protestado y rechazado la versión de la uniformada, indicando que su pariente no era delincuente y que se dedicaba a la peluquería. Han pedido que se haga justicia.

Los agentes involucrados -cuya identidad aún no ha sido revelada- fueron suspendidos y colocados en la disposición del Ministerio Público.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como un hecho "bochornoso" y prometió que "no habrá impunidad".

El presidente Luis Abinader también se refirió al caso y sostuvo que la investigación llegará "hasta las últimas consecuencias". El mandatario recalcó que, como en otros casos, la posición oficial es que las actuaciones de la Policía deben ser investigadas a fondo y sancionadas en caso de que se compruebe uso excesivo de la fuerza.