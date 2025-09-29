Wilson Camacho asume personalmente investigación de La Barranquita

El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, visitó personalmente a los familiares de las víctimas y la zona donde cinco personas murieron en un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales el pasado 10 de septiembre, en el sector La Barranquita (Corona Plaza), del municipio Santiago.

Según Rafael Valerio, representante legal de la familia y primo del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, uno de los fallecidos, Camacho acudió al lugar del tiroteo el pasado jueves y a la residencia de los familiares, donde realizó entrevistas directas y verificó evidencias que no habían sido procesadas inicialmente.

Valerio agregó que el director de Persecución recorrió viviendas cercanas, ordenó revisar casquillos en un local cerrado y coordinó nuevas diligencias.

El abogado señaló que se esperan nuevas decisiones procesales.

Interrogó a policías

Camacho interrogó a los policías vinculados a la muerte a tiros de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias "el Charly" o "Charli Chasc"), Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez. Recientemente declaró a que trabajan para someter el caso a los tribunales "en el menor tiempo posible".

Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez han protestado y rechazado la versión de la uniformada de que todos los abatidos pertenecían a una banda, al indicar que su pariente no era delincuente y que se dedicaba a la peluquería. Han pedido que se haga justicia.

Los agentes involucrados -cuyas identidades aún no han sido reveladas- fueron suspendidos y puestos a la disposición del Ministerio Público.

La ministra Faride Raful calificó lo ocurrido como un hecho "bochornoso" y prometió que "no habrá impunidad".

El presidente Luis Abinader también se refirió a las muertes y sostuvo que la investigación llegará "hasta las últimas consecuencias". Dijo que, como en otros casos, la posición oficial es que las actuaciones de la Policía deben ser investigadas.

170 muertos por PN Al cierre del tercer trimestre de este 2025, las muertes por acción policial alcanzaban ya 170, superando las 120 del año pasado y más del doble de las 68 reportadas en 2023.

Incremento sostenido

Los datos reflejan un incremento sostenido desde la designación del actual director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, en noviembre de 2023. Luego de varios años de descenso continuo, el número de abatidos en operativos policiales volvió a crecer, al punto de que entre 2021 y 2024 el aumento acumulado supera el 190 %.

La tasa de muertes por acción policial en RD se sitúa en 1.5 por cada 100,000 habitantes, casi cuatro veces la de Estados Unidos, estimada en 0.36. La mayoría de estas muertes no son esclarecidas por el Ministerio Público, a excepción de cuando a las víctimas no se les prueban antecedentes penales.

En espera de resultados Hay expectativas de que en las próximas horas el Ministerio Público ofrezca los detalles de los hallazgos de la investigación de las cinco muertes. En un principio, la Policía dijo que todos eran perseguidos por distintos hechos delictivos y que murieron durante un enfrentamiento con agentes del Dicrim. Sin embargo, José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, y una de las víctimas, es conocido en su comunidad solo por su trabajo en una peluquería del área. Sus familiares y allegados se han manifestado en las calles y frente a la Gobernación Provincial reclamando justicia con el lema: "No serás uno más".