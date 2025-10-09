El agente policial Yohandy Encarnación, uno de los agentes imputados en el caso conocido como La Barranquita donde murieron cinco civiles a manos de una patrulla, declaró que fue herido de bala por José Vladimir Valerio Estévez (el Peluquero) mientras éste presuntamente portaba un fusil.

Encarnación ofreció esas declaraciones a periodistas mientras era conducido bajo custodia hacia la sala de audiencia, donde estaba previsto conocer la medida de coerción contra los agentes involucrados.

Sin embargo, los informes forenses emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradicen esa versión.

Los resultados de autopsia, toxicología, balística y análisis de residuos de pólvora establecen que las víctimas no dispararon armas de fuego, no tenían sustancias controladas en su organismo y que los proyectiles que causaron sus muertes corresponden a armas de reglamento asignadas a los policías imputados.

Defensa de policías

Pese a esos hallazgos, el abogado Carlos Balcácer, quien se integró a la defensa de los agentes, cuestionó los resultados de las experticias.

El jurista asegura que solo uno de los proyectiles analizados coincide con un arma bajo control de los acusados.

"Varios de esos proyectiles corresponden a armas que no estaban en poder de los agentes, sino presuntamente de civiles o terceros. Eso será un tema a discutir en la audiencia preliminar", explicó Balcácer.

Además, dijo que ahora hay que determinar si el hecho se trató o no de un estado de legitimidad, "porque la ley faculta a los agentes a rechazar una agresión".

El jurista también instó al Ministerio Público a investigar la procedencia de todos los casquillos encontrados en la escena, alegando que "todo parece indicar que muchos de ellos fueron disparados por civiles".

La audiencia para conocer las medidas de coerción fue aplazada, debido a que algunos de los imputados aún no han presentado los documentos que acreditan sus arraigos familiares.

El abogado Juan Carlos Báez Peralta, también parte de la defensa, informó que la posposición busca garantizar el derecho de defensa de todos los implicados.