Familia Rosario designa al condenado por estafa Jhonny Portorreal como su representante legal

Los herederos de la familia Rosario sostuvieron un encuentro en Santiago de los Caballeros y expresaron su deseo de que Jhonny Portorreal los represente. ( FUENTE EXTERNA )

La familia Rosario y parientes de apellidos diversos, que aseguran sumar cerca de 51,000 herederos, celebraron un encuentro este domingo 2 de noviembre de 2025 en Santiago de los Caballeros, donde reafirmaron su unidad y ratificaron la designación del abogado Johnny Portorreal Reyes como único representante legal para las gestiones relacionadas con la denominada herencia Rosario.

Portorreal se encuentra privado de libertad desde marzo de 2024 por estafa en el caso. Cumple condena de cinco años de prisión.

La reunión en Santiago: decisiones y objetivos

Durante el encuentro, los asistentes acordaron:

Ratificar la unificación de la familia Rosario y la estructuración de una representación colectiva .

y la estructuración de una . Designar al Dr. Johnny Portorreal Reyes como único representante legal de la familia para las gestiones en curso, decisión que la organización familiar entiende como una forma de centralizar trámites y solicitudes ante autoridades y entidades.

como único representante legal de la familia para las gestiones en curso, decisión que la organización familiar entiende como una forma de centralizar trámites y solicitudes ante autoridades y entidades. Expresar que consideran la inocencia del mismo.

Reafirmar la intención de continuar las acciones legales y administrativas para reclamar la supuesta herencia , apelando a vías institucionales y administrativas hasta que se aclare el origen y destino de los bienes reclamados.

y administrativas para reclamar la supuesta , apelando a vías institucionales y administrativas hasta que se aclare el origen y destino de los bienes reclamados. La organización denominada Dirección Central Rosario (DCR) se presenta como la instancia encargada de coordinar esfuerzos sociales, administrativos y jurídicos, con el objetivo de proteger los intereses colectivos de los herederos.

Contexto de la reclamación

El reclamo conocido como la herencia Rosario se basa en la tradición familiar que atribuye a los antepasados Jacinto y Celedonio del Rosario la posesión de bienes, presuntamente tierras y recursos minerales en la zona de Cotuí, cuyos frutos habrían sido transferidos o depositados en cuentas en bancos internacionales (principalmente en España y Suiza).

Los reclamantes sostienen que esos bienes constituyen un patrimonio pendiente de entrega a sus descendientes.

No obstante, a la fecha no existe confirmación pública de la existencia de dichas cuentas en las entidades señaladas, y al menos una institución financiera mencionada en el reclamo, el Banco Santander de España ha declarado no tener constancia de fondos vinculados a esta presunta herencia.

Situación judicial de Johnny Portorreal

La Procuraduría General de la República (PGR), en nota de prensa del 11 de marzo de 2024, informó que el Ministerio Público logró la condena a cinco años de prisión contra el abogado Johnny Portorreal por estafa a 283 personas identificadas como reclamantes de la herencia.

Según el expediente consignado por la PGR, Portorreal y otras personas habrían obtenido pagos mediante la otorgación de poderes (cuota litis) y la promesa de gestionar la supuesta fortuna en entidades bancarias internacionales.

La lectura de la sentencia fue fijada en abril de 2024, conforme al comunicado oficial.

En ese mismo proceso, dos imputados —Miguel D’ Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz— resultaron exonerados.

La acusación pública detalló que algunas personas intervenían en la captación de supuestos herederos y en la organización de diligencias y viajes relacionados con las gestiones internacionales reclamadas por los familiares.

Entre la exigencia y las dudas verificadas

El caso ha generado atención pública y controversia: por un lado, hay una movilización sostenida de personas que aseguran ser herederos y reclaman acceso a un patrimonio familiar.

Por otro, autoridades financieras descartaron la existencia de los fondos reclamados, y la investigación del Ministerio Público derivó en condenas por estafa en perjuicio de reclamantes que pagaron por gestiones relacionadas con la supuesta herencia.

Ante este panorama, la familia Rosario ha decidido mantener su reclamo y promover la representación centralizada, al tiempo que enfrenta el reto de demostrar ante organismos nacionales e internacionales la existencia y trazabilidad de los bienes que reivindican.