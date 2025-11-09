Diputado del PRD llama al MP y la JCE a frenar infiltración del narco en la política

El diputado del PRD, Ramón Raposo, acusa al PRM de poner en riesgo la credibilidad institucional. ( FUENTE EXTERNA. )

El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, instó este domingo al Ministerio Público (MP) y a la Junta Central Electoral (JCE) a fortalecer los mecanismos de control que impidan la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la política dominicana.

El legislador advirtió que los recientes casos de funcionarios electos y allegados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), investigados o extraditados por narcotráfico, representan una amenaza directa a la estabilidad institucional, la credibilidad del sistema democrático y la confianza en los partidos políticos.

Raposo consideró que tanto la JCE como el Ministerio Público deben asumir un papel más activo en la evaluación de los aspirantes a cargos públicos y en la verificación del origen de los recursos utilizados en campañas y estructuras partidarias.

"Vinculados al crimen organizado"

"El país no puede seguir permitiendo que personas vinculadas al crimen organizado utilicen la política como vía para legitimar sus acciones ilícitas y blindar sus intereses", declaró el legislador.

Asimismo, llamó a las organizaciones políticas a promover liderazgos comunitarios auténticos y garantizar que quienes busquen cargos electivos lo hagan con un compromiso real con el desarrollo de sus comunidades, no como instrumento para el lavado de activos ni para fortalecer redes criminales.

Raposo insistió en que la transparencia en el financiamiento político y la depuración de candidaturas son esenciales para evitar que el narcotráfico continúe penetrando la vida pública y erosionando la confianza ciudadana.