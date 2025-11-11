×
Banda armada
VIDEO | Policía Nacional identifica y persigue a hombres captados en video durante asalto en SDE

El asalto del ciudadano quedó captado por una cámara de vigilancia

    La Policía Nacional informó que persigue a cuatro integrantes de una "peligrosa banda armada" responsable de asaltar a un ciudadano en la avenida Charles de Gaulle, esquina Simón Orozco, en el sector Invivienda, del municipio Santo Domingo Este

    De acuerdo con las autoridades, los implicados fueron identificados como Aneudy Reyes, alias "Arturo Bota Fuego"; Daniel Feliz Decena (a) "Daniel El Rubio"; José Manuel Celedonio Montero (a) "Nano El Abusador"; y Aron Calzado Salas (a) "El Verdugo", todos considerados altamente peligrosos y portadores de armas de fuego de distintos calibres. 

    • Una nota de prensa de la institución resalta que el hecho, captado por una cámara de vigilancia, es una pieza importante en la investigación que desarrolla el cuerpo del orden. 
    Amplio operativo 

    La Policía mantiene un amplio operativo de búsqueda e inteligencia para dar con su paradero y exhortó a los involucrados a entregarse por la vía que consideren conveniente, a fin de responder ante la justicia por los hechos que se les atribuyen. 

