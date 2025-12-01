Reconocen trayectoria y aportes de la magistrada Arelis Ricourt

La Cooperativa Vega Real puso en circulación la primera edición de su revista institucional Huella Real, dedicada a la magistrada Arelis Ricourt, figura destacada del sistema judicial dominicano y presidenta durante 27 años de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega.

La publicación resalta los más de 36 años de carrera judicial de Ricourt, convirtiéndola en la magistrada con mayor tiempo al frente de una corte de apelación en el país. Su trayectoria incluye avances que marcaron la modernización tecnológica del Poder Judicial, como la primera audiencia virtual, el modelo "Cero Papel", la interconexión de 79 tribunales, y la transformación de La Vega en jurisdicción piloto del actual sistema nacional de gestión de casos.

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, contribuyó con un artículo donde define a Ricourt como "testimonio de excelencia, constancia y visión de justicia", resaltando su capacidad técnica, independencia de criterio y permanencia en un cargo de alta responsabilidad.

Al recibir el reconocimiento, Ricourt expresó que lo asume con "profundo agradecimiento y un gran sentido de responsabilidad", al tiempo que reiteró que su labor siempre ha tenido como guía fortalecer la confianza ciudadana en el Estado de derecho. "La justicia solo es posible cuando la dignidad humana es el centro", señaló.

Aportes La revista destaca las contribuciones de Ricourt al proceso de digitalización del Poder Judicial, entre ellas la celebración de la primera audiencia virtual del país; la implementación del modelo "Cero Papel", que eliminó archivos físicos y digitalizó la gestión documental; la interconexión simultánea de 79 tribunales; y la conversión de La Vega en jurisdicción piloto del sistema de gestión de casos que hoy opera a nivel nacional. Además de su aporte tecnológico, Huella Real resalta la defensa que Ricourt ha hecho de la transparencia judicial como fundamento de la legitimidad democrática. La magistrada ha reiterado que las audiencias públicas, la motivación clara de las decisiones y la rendición de cuentas son pilares esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Trayectoria de la magistrada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/arelis-ricourt-2-8c8027ca.jpg Arelis Ricour, presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega. (FUENTE EXTERNA)

Ricourt inició su carrera en 1989 como abogada ayudante de la Procuraduría Fiscal de La Vega y posteriormente fue fiscal titular. También se desempeñó como jueza de la Segunda Cámara Penal y, desde 1998, preside la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo tras evaluación de la Suprema Corte.

El acto de presentación de la revista se realizó en el auditorio de la Oficina Central de Vega Real y contó con la participación de periodistas, colaboradores del Poder Judicial e invitados especiales. La semblanza de la homenajeada estuvo a cargo de la magistrada Bárbara Mónica Batista Batle, mientras que las palabras de apertura fueron ofrecidas por el presidente ejecutivo de la cooperativa, Yanio Concepción.

Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, expresó lo siguiente en un artículo en la revista: "Desde 1998 hasta la fecha, la magistrada Ricourt ha sido Jueza Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega. Esta permanencia en un cargo de alta responsabilidad por más de 25 años habla, sin necesidad de exageraciones, de su capacidad técnica, su criterio equilibrado, su independencia de juicio y la confianza continuada que ha merecido de parte del sistema. En un mundo judicial marcado por los desafíos del cambio, pocas figuras ofrecen un perfil tan coherente, tan firme y respetadocomo el de ella