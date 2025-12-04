Tres vinculados al atentado contra alcalde de Navarrete se entregan a las autoridades

Miembros de la Policía Nacional ofrecen declaraciones a la prensa tras la entrega de tres jóvenes que eran buscados por su presunta vinculación con el atentado a la vivienda del alcalde de Navarrete. ( FUENTE EXTERNA )

Tres jóvenes que eran buscados por su presunta vinculación en el atentado contra la vivienda del alcalde de Navarrete, Noel Peralta, se entregaron voluntariamente este jueves en la sede de la Policía Nacional en Santiago.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Emilio González Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.

Los tres se pusieron a disposición de la justicia a través de los dirigentes sociales Juan Compres (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, representantes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao.

Los jóvenes fueron recibidos por el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, quien aseguró que les serán respetados sus derechos durante el proceso investigativo.

Continúan las investigaciones

Eran buscados por su presunta vinculación en el ataque ocurrido contra la vivienda del alcalde Peralta, que fue tiroteada por uno de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta el pasado mes de noviembre.

Según informó la Policía, la entrega ocurrió luego de que las residencias de los señalados fueran allanadas bajo órdenes judiciales, operativos ejecutados junto al Ministerio Público como parte de la investigación.

Las autoridades continúan con las pesquisas para establecer responsabilidades y determinar los motivos del atentado.