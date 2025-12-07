Abogado de Santiago Hazim cuestiona las declaraciones de Abinader sobre Senasa

Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, exdirector de Senasa y detenido por el caso de presunta corrupción en la entidad. ( DIARIO LIBRE )

Miguel Valerio , abogado del exdirector del Seguro Nacional de Salud ( Senasa ), Santiago Hazim , detenido por el presunto desfalco a la institución, reaccionó la noche de este domingo tras las declaraciones realizadas por el presidente Luis Abinader sobre el caso, en los cuales dio por sentado que hubo actos de corrupción en la entidad.

Santiago Hazim fue el director del Senasa desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 17 de agosto de 2025, cuando fue sustituido por el mandatario. En su lugar colocó a Edward Guzmán Padilla mediante el decreto 461-25. Para ese entonces ya se hablaba en el país sobre las presuntas irregularidades en la entidad, al igual que la crisis interna que tenía.

"Desde el inicio de mi carrera aprendí que los poderes son independientes y separados. No comprendo cómo un demócrata interfiere en un caso judicializado", afirmó Valerio en X. Subrayó que la Constitución consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y la justicia independiente como garantías fundamentales.

El abogado reaccionó a los post publicados por el mandatario sobre el caso Senasa, en los cuales expresó que su gobierno no tolerará actos de corrupción y que no incurrirá en impunidad. También dijo que la investigación que ordenó al seguro estatal arrojó, "fuertes indicios de actos graves de corrupción". De igual manera, pidió a la entidad constituirse en actor civil "para que recupere cada peso robado".

Desde el inicio de mi carrera aprendí que los poderes son independientes y separados. No comprendo como un demócrata interfiere en un caso judicializado. La constitución consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y la justicia independiente como garantías. https://t.co/XmddVbKHeN — Miguel Valerio J. (@miguelvalerioj) December 7, 2025

El pronunciamiento del abogado se da en un contexto donde diversas instituciones y actores políticos han manifestado su posición sobre el caso Senasa, incluyendo el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) , el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y el partido Fuerza del Pueblo (FP) , todos destacando la importancia y necesidad de transparencia, rendición de cuentas y la recuperación de los fondos públicos presuntamente desviados.

"Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley" Luis Abinader Sobre caso Senasa “

Los detenidos

Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas por la Procuraduría General de la República en relación al caso. Los detenidos son: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, y otras siete personas: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

La acusación El Ministerio Público designó el caso con el nombre de operación Cobra. A los detenidos se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, mediante lo cual alegadamente desfacaron al Estado con miles de millones de pesos.

Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. — Luis Abinader (@luisabinader) December 7, 2025