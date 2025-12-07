×
Ministerio Público identifica a los ocho detenidos por el desfalco al Senasa y señala los cargos

Según informó la Procuraduría, las personas fueron arrestadas durante los doce allanamientos ejecutados por veinticinco fiscales y más de doscientos agentes de la Policía Nacional

    Expandir imagen
    Ministerio Público identifica a los ocho detenidos por el desfalco al Senasa y señala los cargos
    Sede de la Procuraduría General de la República las personas fueron arrestadas durante los doce allanamientos ejecutados por veinticinco fiscales y más de doscientos agentes de la Policía Nacional en el caso Senasa. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Ministerio Público identificó este lunes a los ocho detenidos por el caso SeNaSa, en el marco de la Operación Cobra, que investiga un presunto esquema de corrupción y desvío de fondos públicos dentro de la administradora de riesgos de salud.

    Entre los arrestados figura el exdirector del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el órgano acusador como quien instaló un sistema fraudulento junto a funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud.

    Los ocho detenidos

    Según informó la Procuraduría, las personas arrestadas durante los doce allanamientos ejecutados por veinticinco fiscales y más de doscientos agentes de la Policía Nacional son:

    · Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

    · Gustavo Enrique Messina Cruz

    · Germán Rafael Robles Quiñones

    · Francisco Iván Minaya Pérez

    · Eduardo Read Estrella

    · Cinty Acosta Sención

    · Ramón Alan Speakler Mateo

    · Ada Ledesma Ubiera

    El Ministerio Público señaló que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior sometimiento.

    Los cargos

    A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

    La Procuraduría afirmó que la investigación ha permitido identificar evidencia de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y el uso de programas sin respaldo legal para distraer fondos públicos. Según el informe, se trataba de un esquema sistemático de corrupción que afectó el patrimonio estatal.

    Operación dirigida por Persecución y Pepca

    La Operación Cobra es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca, junto a un equipo especializado en criminalidad organizada.

