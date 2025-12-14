Juez dijo que hechos del Senasa fueron como una forma de holocausto, de acuerdo a Wilson Camacho

Wilson Camacho (centro), director de Persecución del Ministerio Público, habla sobre los resultados de la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Senasa, en la cual siete personas, incluida Santiago Hazim, fueron enviadas a prisión preventiva por 18 meses. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó la noche de este domingo que el juez que conoció la medida de coerción en el caso Senasa calificó los hechos imputados como extremadamente graves, al punto de describirlos como crueles, una traición a la confianza pública y una locura colectiva, comparándolos incluso con una forma de holocausto, en atención al daño causado.

Camacho habló a la salida del conocimiento de la medida de coerción contra los 10 imputados de corrupción administrativa por un monto superior a los 15,900 millones de pesos en el seguro estatal durante cuatro años.

"Es una decisión histórica que ha dado este tribunal " Wilson Camacho Director general de Persecución “

Santiago Hazim, prisión de 18 meses

Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, envió a prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción a Santiago Hazim, exdirector del Senasa y principal acusado del caso de alegada corrupción administrativa, junto a otras seis personas más.

Todos deberán de cumplir la medida de coerción en las cárceles Najayo Hombres y Najayo Mujeres en la provincia San Cristóbal. También el caso fue declarado complejo, tal como solicitó el Ministerio Público.

Además de Hazim, los procesados que irán a prisión preventiva son: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

A prisión domiciliaria fueron enviados: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, este último fue la persona que presuntamente, en su colaboración con el órgano acusador, aseguró al MP que entregó más de mil millones de pesos en soborno a Santiago Hazim, entonces director del Senasa, para ser favorecido con contratos ílicitos.

De acuerdo al Ministerio Público, dentro de Senasa operó una estructura criminal durante cuatro años, desviando fondos públicos mediante la manipulación de procesos, falsificación de documentos y alteración de estados financieros. Las irregularidades habrían impactado directamente las reservas técnicas del asegurador estatal, comprometiendo su capacidad operativa y la salud de los asegurados.

Camacho pondera labor del MP

Camacho explicó que el tribunal basó su decisión en tres elementos fundamentales, siendo el primero la gravedad de los hechos de corrupción, tal como fueron reconocidos y valorados por el juez en su resolución.

Indicó que el segundo elemento fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual fue acogida por el tribunal como sustento de la decisión, citando documentos y testimonios presentados durante la audiencia.

Como tercer aspecto, el funcionario judicial valoró la colaboración ofrecida por algunos imputados, lo que derivó en la imposición de prisión preventiva para siete de los acusados, enviados a los centros penitenciarios de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, mientras que otros tres cumplirán arresto domiciliario, con pagos de una garantía económica de un millón de pesos cada uno e impedimento de salida del país.

"Todos están privados de libertad" Camacho destacó que los diez imputados del proceso permanecen privados de libertad y aseguró que el Ministerio Público continuará trabajando sin descanso para que todos respondan ante la justicia por los hechos de corrupción cometidos.

Anuncia "caso Senasa 2.0"

Asimismo, anunció que el órgano acusador se encuentra preparando la segunda fase del proceso, denominada "caso Senasa 2.0", la cual será presentada en el menor tiempo posible.

"Nos abocamos a trabajar día y noche, como lo hacemos siempre, sin descanso para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso Senasa", acotó.

