Protestan en el Palacio de Justicia pidiendo prisión para imputados en el caso Senasa
Decenas de personas portan pancartas y gritan consignas en contra de los "que estafaron el Seguro Nacional de Salud"
Policías impiden que los manifestantes se acerquen a la entrada del tribunal
Decenas de personas protestan pacíficamente la noche de este domingo en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, exigiendo que el juez Rigoberto Sena imponga prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados en el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalados de cometer corrupción administrativa por más de 15,900 millones de pesos.
Los manifestantes portan banderas y pancartas con frases como: "Ya estamos cansados", y vociferan la consigna: "Si les dan libertad, aquí va a haber candela". Varias banderas del país ondean en el lugar.
Las personas llegaron al lugar alrededor de las 5:00 de la tarde. La audiencia estaba pautada comenzar a las 6:00, pero todavía no da comienzo.
El lugar está rodeado de agentes de la Policía Nacional, que han impedido que los manifestantes se acerquen a la entrada del Palacio de Justicia. Colocaron vallas y se mantienen apostados en el lugar. Están frente a frente los dos grupos.