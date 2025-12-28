Prestó su casa a dos hombres quienes lo mataron para no entregarla; hoy fueron condenados a 30 años

Un juez sostiene un mazo de madera en alto a punto de golpearlo sobre el estrado. ( FUENTE EXTERNA )

Un primer teniente de la Policía Nacional, identificado como José Joaquín Encarnación Montero, fue asesinado en un trágico hecho que involucró a dos hombres: Adrison Depestre Sene alias "Anderson" y Tony Tulysse Desarmes conocido como "Tomy", ambos de nacionalidad haitiana.

Según las autoridades, el crimen ocurrió tras un conflicto relacionado con una deuda de 25 mil pesos y una vivienda que el fallecido había prestado a los agresores.

El teniente Encarnación Montero había exigido el pago de la deuda y la entrega de la vivienda que había facilitado para que los atacantes pudieran vivir allí temporalmente, hasta que pudiera venderla.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, el hecho se produjo en el año 2023, cuando Depestre Sene citó a Encarnación Montero en la entrada de la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, bajo la excusa de pagar la deuda.

Allí, lo esperaba junto a Tulysse Desarmes, quien también estuvo involucrado en el asesinato. Los dos hombres lograron atarlo y trasladarlo a un solar baldío en la avenida Ecológica, donde le dispararon con su propia arma de reglamento, acabando con su vida.

Tras una investigación realizada por el Ministerio Público, se presentó evidencia que implicaba a Depestre Sene y Tulysse Desarmes en la muerte de Encarnación Montero, quienes se confabularon para llevar a cabo el crimen.

Condenados a 30 años

Ambos hombre fueron acusados de violentar los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada condenaron a Adrison Depestre Sene y a Tony Tulysse Desarmes alias Tomy a 30 años de prisión, cuya sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.