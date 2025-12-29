MP espera informe del Inacif para establecer causa de muerte de pareja canadiense en Duarte

El Ministerio Público explicó que en la escena no fueron encontrados indicios de violencia ni signos visibles de agresión en los cuerpos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público se encuentra a la espera del informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas de la muerte de una pareja de nacionalidad canadiense que fue hallada sin vida en la provincia Duarte.

La fiscal titular de la demarcación, Smaily Rodríguez, explicó que en la escena no fueron encontrados indicios de violencia ni signos visibles de agresión en los cuerpos, motivo por el cual ambos fueron enviados a autopsia médico-legal, cuyos resultados aún están pendientes.

De acuerdo con la versión ofrecida por un hijo de la pareja, cuya identidad no fue revelada, la mujer habría fallecido primero a consecuencia de una enfermedad terminal. En cuanto al hombre, indicó que se presume una posible ingesta de medicamentos, ya que este habría manifestado su deseo de morir junto a su compañera.

Una fuente extraoficial señaló que en el lugar fueron hallados dos frascos de pastillas vacíos.

No obstante, las autoridades reiteraron que será el análisis forense el que establezca con precisión las circunstancias y causas de ambos decesos.

Los extranjeros fallecidos fueron identificados como Noel Alain, de 56 años, y Christine Sauvé, de 55, quienes tenían aproximadamente dos años residiendo en la República Dominicana.

Ambos vivían en una casa ubicada en el residencial El Indio Village, en el municipio de Villa Riva, donde fueron encontrados los cuerpos.

El hallazgo

El hallazgo fue realizado por uno de los hijos de la pareja, quien al llegar a la residencia se percató de que ambos se encontraban sin signos vitales notificó de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Además del hijo, otras personas han sido interrogadas por las autoridades como parte del proceso de investigación.

