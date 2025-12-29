Recluso mata otro en cárcel de San Pedro de Macorís

Al recluso que se imputa la muerte de su compañero en centro correccional de San Pedro de Macorís está condenado por homicidio y robo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un recluso ultimó a un compañero de celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, informó este lunes el Ministerio Público.

Por el homicidio en el centro penitenciario, el órgano acusador abrió un proceso penal contra el privado de libertad Luis Eduardo Rodríguez (BC One) por la muerte de Yonatan Santos Báez Veloz.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Ana María Frías, imputa a Rodríguez de incurrir en la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio voluntario.

Una comunicación de prensa de la Procuraduría añade que los cargos presentados en contra de Rodríguez (BC One) se unen a los de robo, homicidio y otros delitos por los cuales cumple sentencia en el CCR de San Pedro de Macorís. No detalla la manera en que Rodríguez le quitó la vida a la víctima.

Los agentes que custodian el centro encontraron a la víctima sin signos vitales al verificar la celda, en el pabellón de aislamiento, durante el conteo matutino.

La víctima, Báez Veloz, se encontraba recluido en el centro de privación de libertad acusado de cometer varios delitos graves.