Condenan a un hombre a 15 años de prisión por homicidio en San Juan de la Maguana

Un tribunal de San Juan de la Maguana condenó a 15 años de prisión a un hombre tras hallarlo culpable de quitarle la vida a otro a varios disparos, en un hecho ocurrido el 4 de julio de 2021 en el sector Quijada Quieta, de ese municipio.

El condenado fue identificado como José Augusto Abad García, alias "Jonathan", quien deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública de San Juan de la Maguana.

Violación a los artículos

Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público señaló que Abad García fue condenado por homicidio voluntario, así como por porte y tenencia ilegal de arma de fuego, delitos tipificados en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y en la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

De acuerdo con el expediente, el procesado disparó en cuatro ocasiones contra la víctima, Yorki de la Rosa, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la ciudad. El deceso fue certificado mediante la autopsia No. Inacif R.S. A-129-2021.

La acusación, sustentada en la investigación del fiscal Vicente Rodríguez Sánchez y litigada por la fiscal Hernanda Arias, fue respaldada con pruebas periciales, documentales y testimoniales, las cuales fueron acogidas por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de San Juan de la Maguana.