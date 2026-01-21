Envían a prisión a policía vinculado a la muerte de un joven durante una intervención en Santiago

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santiago impuso prisión preventiva en contra de un agente de la Policía Nacional imputado por el homicidio de un joven en el barrio La Ceibita, del sector Pekín.

La jueza Yiberty Polanco Herrán dictó tres meses de prisión preventiva contra Jersin Encarnación Vicente, sindicado como el autor de la muerte de Miguel Ángel Miranda Flete, de 23 años de edad.

Un comunicado de prensa del Ministerio Público, emitido este miércoles, establece que el imputado enfrenta, de manera provisional, cargos por violentar el tipo penal descrito en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio.

El tribunal ordenó que cumpla la prisión, que le será revisada cada tres meses, en la cárcel del centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Un disparo en la cabeza

Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León, representando al Ministerio Público, refirió que el agente policial cometió el homicidio de la víctima, luego de que disparara su arma de reglamento y lo impactara en la cabeza.

Los hechos tuvieron lugar el 25 diciembre del 2025, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el agente policial llegó a la escena acompañado por otros uniformados, en respuesta a un llamado de la comunidad por una fiesta que se desarrollaba y que estaba generando contaminación sónica.

La investigación del órgano persecutor, encabezada por el director del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, el procurador de corte Gerardo Ponce, establece que cuando los agentes policiales llegaron al lugar la situación se tornó violenta y los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para controlar la situación.

El procesado, Encarnación Vicente, disparó su arma de reglamento, una pistola marca Glock 17, calibre 9 milímetros, impactando en la cabeza a Miranda Flete. Tras permanecer en estado de gravedad, la víctima falleció cuatro días después, el 29 de diciembre del 2025, mientras recibía atenciones médicas.

La Fiscalía de Santiago depositó ante el tribunal los elementos de prueba recolectados, incluyendo los testimonios de personas que, de manera coherente, han relatado los hechos; así también pruebas documentales, periciales y materiales, que fueron determinantes para que el tribunal tomara la decisión.

A disposición del tribunal se puso también la prueba audiovisual en cuyas imágenes se observa cuando el imputado dispara contra la víctima.