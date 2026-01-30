La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, informó este viernes que en las próximas horas será sometida a la acción de la justicia Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, señalada como la responsable de la muerte de su hermana menor, Aneisy Ceballos de Jesús, de 14 años.

Rodríguez explicó que por el caso se estará requiriendo prisión preventiva como medida de coerción, al tratarse de un hecho que puso en grave peligro un bien jurídico fundamental como es la vida, y que podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión por homicidio en perjuicio de una menor de edad.

Además, indicó que el ministerio mantiene varias líneas de investigación abiertas y tiene a otras personas detenidas para esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el suceso.

La fiscal también explicó que ha tenido contacto con familiares de las personas involucradas y que continúan realizando las diligencias correspondientes con todos los miembros del entorno familiar relacionados al incidente, ocurrido la noche del miércoles 28 de enero, en el sector Taína del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En cuanto a la imputada, indicó que aún no ha sido interrogada formalmente, ya que el proceso se encuentra en la etapa de arresto y levantamiento de información.

Finalmente, la magistrada hizo un llamado a la comunidad a no permanecer indiferente ante hechos de violencia, exhortando a alertar de inmediato a las autoridades cuando se detecten conflictos que puedan escalar.

Sobre el caso

De acuerdo con el informe del médico legista, la adolescente Aneisy Ceballos de Jesús falleció a causa de un shock hemorrágico provocado por una herida de proyectil de arma de fuego.

En el lugar del hecho fueron recolectados varios casquillos calibre 9 milímetros, así como tres armas blancas.

Durante el mismo altercado resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista, de 20 años, quien permanece ingresado en un centro de salud.

Ankelsy Valerio de Jesús se encuentra detenida desde ayer, jueves, luego de que se entregara voluntariamente en un destacamento de la provincia La Vega.